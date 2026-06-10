En medio de las protestas estudiantiles, joven perdió una mano en Francia

Más de 5.000 detenciones —con un 87% de menores de edad involucrados— y el trágico balance de un adolescente de 15 años amputado de una mano por una granada policial en Lens marcan el punto más crítico de las protestas estudiantiles que sacuden a Francia.

La tensión escaló el lunes 5 de octubre tras el grave incidente ocurrido en el norte del país, el cual es investigado por la Fiscalía para determinar si el artefacto fue recogido por el joven o impactó directamente sobre él.

Ante este escenario, el ministro de Educación, Édouard Geffray, calificó el suceso como "humanamente dramático" e hizo un llamado a la cautela.

Jóvenes de 15 a 18 años protagonizan las protestas:

La ola de descontento, que inició el pasado 17 de septiembre en un centro educativo de la región de París, se ha expandido a lo largo del territorio nacional movilizando a alumnos de entre 15 y 18 años.

Los manifestantes reclaman una inyección de recursos para el sistema educativo y denuncian el deterioro en sus aulas, la carencia de docentes, la sobrecarga en los horarios y el mal estado de los inmuebles.

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, el movimiento ya alcanza a 589 de los 3.700 liceos franceses, registrando bloqueos parciales o totales de sus instalaciones.

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Desmanes en al menos 24 establecimientos:

La escalada de las protestas ha derivado en episodios de violencia urbana en diversas localidades. En Lille se reportó la quema de contenedores y destrozos en marquesinas de autobuses que requirieron la intervención de las fuerzas del orden, mientras que en Rennes se replicaron los bloqueos.

Frente a este panorama, las autoridades contabilizan 24 establecimientos "incendiados o saqueados" desde que estallaron las protestas, escenario que el Ejecutivo atribuye a la “instrumentalización” del movimiento por parte de grupos de extrema izquierda, aunque se muestra abierto a atender las peticiones de los estudiantes.