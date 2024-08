¿Qué se sabe de Ana Carolina Guaita?, periodista venezolana detenida por el régimen de Nicolás Maduro

Ha pasado un mes desde que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela. Según el CNE, que no ha entregado las actas electorales, Nicolás Maduro fue reelegido con el 51% de los votos, sin embargo, la oposición contradijo dichas afirmaciones y publicó en la web las actas electorales que demostrarían que Edmundo González obtuvo del 70% de los votos.

Desde ese momento se han desatado masivas manifestaciones en Venezuela para exigir el respeto a la voluntad popular. El régimen de Maduro ha respondido deteniendo a líderes opositores, ciudadanos de a pie y periodistas.

Entre los más de 1.700 detenidos se encuentra Ana Carolina Guaita, periodista del medio digital “La Patilla”. En A lo que vinimos habló su hermano, Carlos Guaita.

¿Qué se sabe de Ana Carolina, detenida de manera arbitraria por el régimen de Maduro?

Hasta hoy hubo buenas noticias, ya que el día de ayer se aprobó una resolución de una medida cautelar para la protección de los derechos de mi hermana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pudimos contactarla mediante llamada telefónica y ella nos contó que está bien, que no ha sido maltratada ni física ni psicológicamente. Sin embargo, estamos esperando también que pronto esté en libertad, como debería estar, ya que ella no tiene deudas con la ley.

¿Cómo fue la detención de su hermana, una periodista tan reconocida en Venezuela?

Mi hermana sale a cubrir los hechos noticiosos antes de las elecciones, en las elecciones y después de las elecciones ella está haciendo su labor periodística.

Pero llegó el 20 de agosto y ella estando en la casa nos notifica minutos antes que hay un carro blanco sin identificación a las afueras de su casa y le dice “mamá, me están llevando, me están violentando la puerta y me quieren llevar”, entonces en ese momento se escuchan los forcejeos los gritos de auxilio y se la están llevando.

Carlos, ¿de qué señalan a su hermana?

No sabemos a ciencia cierta. Ella solamente nos comentó que le hicieron una audiencia telemática y en los tribunales que hacen eso son casos de terrorismo. Entonces me imagino que por ahí es que la están acusando, algo que tenga que ver con terrorismo.

Como hermano de la víctima, ella no tiene nada que ver ni con política, ni tiene nada que ver con esto, con nada en contra de la ley.

Carlos, su familia está separada por culpa de Nicolás Maduro, a sus papás, líderes opositores, les tocó salir a esconderse en otro país y están amenazados, usted y su hermano migraron hace un tiempo y su hermana está detenida. Es una realidad muy cruel y dura la que deben enfrentar…

Es triste y es la realidad de muchas familias en Venezuela desde hace 25 años aproximadamente, las familias venezolanas se han separado. Son 8 millones de historias que están en el mundo regadas.

Así como nos toca a la familia Guaita vernos por videollamada, así le ha tocado a muchos de los familiares en Venezuela.