¿Qué se sabe sobre el terremoto ocurrido en el norte de Japón?

Un fuerte terremoto se registró en las últimas horas en el norte de Japón. Se presentaron momentos de pánico entre los habitantes de varias localidades, aunque las autoridades informaron que no se reportaron heridos ni afectaciones grandes.

La magnitud fue de 7.2, según lo revelado por la Agencia Meteorológica de Japón. Además, el epicentro fue cerca de la prefectura de Iwate y tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

¿De cuánta magnitud fue?

Tras las evaluaciones iniciales, los organismos de monitoreo descartaron cualquier riesgo de tsunami, una de las principales preocupaciones cuando se presentan movimientos de esta intensidad.

Sin embargo, mantuvieron un seguimiento constante de la situación para verificar posibles consecuencias en infraestructura y comunidades cercanas al epicentro. Según el gobierno, no hay reportes de pérdidas humanas.

Aunque el temblor fue percibido con fuerza en algunos sectores, los informes preliminares apuntaron a incidentes menores. Una residente de Hashikami, una de las zonas donde más se sintió, relató que en su vivienda únicamente cayó un cuadro que estaba en la pared.

Terremoto en Venezuela: ¿Qué se sabe?

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron una situación de normalidad en varias ciudades. En Hachinohe, por ejemplo, el tránsito continuó circulando sin interrupciones y los sistemas de semaforización han operado de manera habitual.

Paralelamente, hubo dos sismos en Venezuela que causaron grandes afectaciones en Caracas, la capital. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primero fue de 7.2 y el epicentro a 21 kilómetros de Morón. El segundo fue a poca distancia y de 7.5.

Por medio de redes sociales, los internautas publicaron videos de los momentos de pánico, incluyendo imágenes de los edificios colapsados y los vecinos corriendo para buscar un refugio.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.