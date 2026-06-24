Delcy Rodríguez se pronuncia sobre terremoto en Venezuela: declara estado de emergencia

La tarde de este miércoles 24 de junio quedó marcada por el terremoto ocurrido a 21 kilómetros al oeste de Morón. Dos sismos presentados con pocos minutos de diferencia conllevaron grandes afectaciones en Caracas.

Horas después, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se pronunció y entregó un balance de daños. Además, anunció las primeras medidas, como la declaración del estado de emergencia.

¿Cuáles son las primeras medidas?

Acompañada del ministro Diosdado Cabello y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, su hermano; Rodríguez se pronunció ante los millones de venezolanos por televisión.

En primer lugar, extendió sus condolencias para aquellas familias que perdieron seres queridos o quedaron con grandes afectaciones en sus viviendas. También pidió la mayor colaboración y calma por parte de la ciudadanía.

“Pedimos unidad y, en razón de esta grave coyuntura, hemos decidido activar el estado mayor”, informó la presidenta interina tras anunciar a los funcionarios que se encargarán de atender la situación.

¿Qué países ofrecieron su apoyo?

Rodríguez agradeció a los gobiernos internacionales que ofrecieron su ayuda: Estados Unidos, Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México; así como la ONU y organismos multilaterales financieros.

De igual forma, informó que el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar se encuentra cerrado por graves daños a la infraestructura. También recordó que los canales institucionales están disponibles para reportar desapariciones.

“Venezuela cuenta con las autoridades, con el Gobierno Nacional y con los gobiernos regionales que ya están desplegados en el territorio. En unión nacional, vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer a quienes de manera inmediata nos contactaron”, así concluyó la declaración.

De acuerdo al reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo se dio a las 6:04 p.m. (hora local de Venezuela) con una magnitud de 7.2. Un minuto después, se dio el segundo de 7.5.