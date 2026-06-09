Videos | Así lograron atrapar a un oso salvaje que rondó las calles de Japón durante cuatro días

Miedo, era el sentimiento que demostraban los habitantes de Utsunomiya, una ciudad ubicada al norte de Tokio, Japón, luego de que un oso salvaje fuera visto deambulando por distintos sectores urbanos durante cuatro días consecutivos.

RELACIONADO Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

La presencia del animal provocó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda apoyado por helicópteros, fuerzas de seguridad y cazadores especializados.

Además, las autoridades decidieron cerrar más de un centenar de escuelas como medida preventiva mientras intentaban localizar al mamífero.

¿Cómo lograron capturar al oso que caminaba por las calles de Japón?

La operación concluyó luego de que las autoridades identificaran una vivienda donde el animal había sido visto recientemente.

Decenas de policías, cazadores y funcionarios rodearon el lugar para impedir cualquier intento de escape. Una vez confirmada su ubicación, los equipos especializados dispararon un dardo tranquilizante que permitió inmovilizarlo sin causarle la muerte.

Tras quedar sedado, el oso fue asegurado por los equipos encargados de la operación.

Cerraron escuelas y establecimientos por presencia de oso salvaje en Japón

Durante cuatro días, el oso fue reportado en distintos puntos de Utsunomiya, incluyendo un centro comercial, una universidad y un mercado mayorista.

Los constantes avistamientos provocaron temor entre las familias, especialmente porque se trataba de zonas frecuentadas diariamente por estudiantes y trabajadores.

¿Había más de un oso rondando la ciudad?

Aunque el animal capturado sería el responsable de los avistamientos registrados durante los últimos días, las autoridades todavía intentan establecer si existe la posibilidad de que haya más ejemplares en la zona.

Un funcionario municipal explicó que aún no hay certeza sobre si se trataba de un único oso o de varios animales desplazándose por diferentes sectores de la ciudad.

Por esa razón, las autoridades mantienen el monitoreo mientras continúan las verificaciones correspondientes.

¿Por qué han aumentado los encuentros entre osos y personas en Japón?

Los expertos señalan que en los últimos años se ha incrementado la presencia de osos cerca de áreas urbanas en Japón.

Según los especialistas, estos animales encuentran cada vez más alimento disponible gracias a la abundancia de recursos como bellotas, ciervos y jabalíes.

Además, las variaciones climáticas y los inviernos más cálidos también estarían modificando algunos de sus comportamientos naturales.

Según cifras, solo durante el año pasado, 13 personas murieron en Japón como consecuencia de ataques de osos, mientras que los reportes de avistamientos continúan aumentando en distintas regiones del país.