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Video: un rayo impactó un avión de Latam en pleno vuelo

Según la información conocida hasta el momento, el vuelo LA341 cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago, en Chile, cuando atravesó una tormenta eléctrica que provocó fuertes turbulencias.

Latam
Foto: Latam Airlines Facebook

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
04:32 p. m.
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Varios videos compartidos en redes sociales muestran los momentos de tensión que vivieron los pasajeros de un avión de Latam Airlines cuando un rayo impactó la aeronave en pleno vuelo.

El incidente quedó registrado en imágenes que rápidamente se difundieron en internet.

Según la información conocida hasta el momento, el vuelo LA341 cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago, en Chile, cuando atravesó una tormenta eléctrica que provocó fuertes turbulencias.

En medio de las condiciones meteorológicas, algunos pasajeros comenzaron a grabar los movimientos de la aeronave.

Sin embargo, las imágenes terminaron captando un momento inesperado: un destello iluminó repentinamente el exterior del avión y parte de la cabina, sorprendiendo a quienes se encontraban a bordo.

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Los videos muestran la reacción de los viajeros ante el impacto del rayo, que ocurrió mientras el avión permanecía en el aire. Las grabaciones generaron numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios comentaron la impresión que les causó el incidente.

Pese al susto, la situación no habría provocado consecuencias graves para la operación. De acuerdo con la información difundida, el avión logró completar su recorrido y todos los pasajeros llegaron a salvo a su destino.

¿Qué dijo Latam?

Tras lo ocurrido, la aerolínea se pronunció para explicar cómo están preparadas las aeronaves para afrontar este tipo de fenómenos meteorológicos.

“Se trata de un fenómeno meteorológico para el cual las aeronaves están diseñadas y certificadas, y cuentan con sistemas que permiten disipar este tipo de descargas de manera segura”, señaló la compañía.

Asimismo, Latam confirmó que el avión aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto de Santiago y que todos los pasajeros pudieron desembarcar de manera segura.

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