VIDEO | Avión de Latam se incendió antes de despegar en el aeropuerto de Lima, Perú

Un incidente se registró este lunes 19 de octubre en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, luego de que un avión de la aerolínea Latam presentara una emergencia cuando se preparaba para despegar con destino a Piura, ciudad ubicada en el norte del país.

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Avión de Latam se incendió antes de despegar

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se inicia un incendio en la zona del motor izquierdo y el ala de la aeronave. En las imágenes también se observa cómo las llamas aumentan y alcanzan una de las llantas del avión, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en la terminal aérea.

Bomberos atendieron la emergencia

Tras detectar la situación, se activaron los protocolos de seguridad del aeropuerto para controlar el fuego y atender a los ocupantes de la aeronave. Según información difundida por medios internacionales, los bomberos de la terminal acudieron al lugar y lograron controlar la emergencia.

De manera preliminar, se conoció que los pasajeros que se encontraban a bordo recibieron asistencia y fueron reubicados en otros vuelos para continuar sus trayectos. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas ni sobre las causas exactas del incidente.

Por su parte, la aerolínea Latam no había emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido al momento de conocerse los reportes.

Aeropuerto opera con normalidad

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el aeropuerto Jorge Chávez informó que las operaciones aéreas continuaban desarrollándose con normalidad, pese a la emergencia registrada en la aeronave.

“En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos”, indicó la terminal.

Ahora, las autoridades y la aerolínea deberán aclarar las circunstancias en las que se produjo el incendio y determinar qué provocó la emergencia durante las maniobras previas al despegue.