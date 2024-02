Reportan 19 personas muertas por incendios forestales en Chile

Al menos 19 personas murieron en un solo sector de Viña del Mar a causa de los incendios forestales que tienen en emergencia a la región de Valparaíso y otras partes del centro y sur de Chile, así lo informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Son 19 personas fallecidas (...) todos los cuerpos fueron levantados”, dijo la ministra al advertir que el balance podía aumentar en las próximas horas. Según información que brindó Tohá, 15 víctimas ya fueron identificadas.

Es necesario mencionar que este balance es muy provisorio porque aún no es posible ingresar a otras zonas también arrasadas por el fuego. Adicional a esto, la ministra reportó, que hasta el momento son 92 los incendios activos y 43.000 hectáreas quemadas. De los fuegos activos, 29 están siendo combatidos por parte de cuerpos de emergencia y 40 controlados.

Informe de las autoridades sobre incendios en Chile

“La prioridad está en los incendios de la Región de Valparaíso por su cercanía a zonas urbanas, ahí fundamentalmente tenemos varios incendios, pero dos son de mayor preocupación”, explicó Tohá, quien detalló que uno es Complejo Las Tablas, con 6.800 hectáreas, y el otro Lo Moscoso, en Quilpué, con 1.150 hectáreas.

Todas estas zonas quedan entre 80 y 120 km al noroeste de Santiago, con empresas vitivinícolas, agrícolas, madereras y por su cercanía a las playas del Pacífico tienen una gran afluencia de turistas en esta época del verano austral.

El reporte oficial indicó que cuentan con 14 naves y cinco helicópteros trabajando en la zona de Valparaíso para combatir los incendios.

No se requieren más naves porque la zona “no es muy grande. Es muy densa, pero no muy extensa”, explicó Tohá al informar que una vez que se levante el toque de queda al mediodía del sábado mantendrán perímetros de exclusión para que no pueda transitar o ingresar personas ajenas a esos lugares quemados.

El director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Valparaíso, Leonard Möder, aseguró que el incendio forestal ocurrido en la reserva Lago Peñuelas, el mayor en este momento, comenzó con cuatro o cinco focos intencionales y que luego se extendió hacia Viña del Mar.

Desde 2017 Chile ha sufrido incendios forestales de envergadura, muchos de ellos en zonas pobladas y en la región de Valparaíso, donde una prolongada sequía, el aumento de las temperaturas, la negligencia humana, la construcción sin planificación y en sitios no habilitados, han creado una plataforma perfecta para estos siniestros.