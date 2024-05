Revelan identidad de presunto autor de ataque con espada en Londres que dejó un menor muerto

Un menor de 14 años, identificado como Daniel Anjorin, perdió la vida en un ataque con espada samurái perpetrado en Hainault, un suburbio del noreste de Londres el pasado 30 de abril. Cuatro personas más, entre ellas dos agentes de la Policía, resultaron heridos.

“Este es un incidente increíblemente trágico que ha provocado que un niño pierda la vida y su familia quede devastada. En nombre de la familia, pediría que se respete su privacidad", dijo Larry Smith, inspector que dirige la investigación.

Según las autoridades, el presunto responsable del ataque es Marcus Arduini Monzo, con doble nacionalidad, española y brasileña, quien fue privado de su libertad por un tribunal de primera instancia de Londres este 2 de mayo.

Monzo "ha sido acusado de dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de lesiones corporales graves, robo con agravantes y posesión de un objeto afilado", dijo la Policía.

¿Cómo fue el ataque con espada samurái en Londres?

Los hechos se desencadenaron cuando, poco antes de las 7: 00 de la mañana, el acusado estrelló una furgoneta contra la valla de una residencia, atropellando a un hombre de 33 años y apuñalándolo en el cuello.

Posteriormente, se presume que agredió a otro hombre de 35 años dentro de una propiedad cercana, causándole cortes en el brazo, antes de perpetrar el fatal ataque contra Anjorin.

A pesar de los esfuerzos de la Policía por neutralizar al sospechoso con spray incapacitante y una pistola Taser, estos no tuvieron éxito. Monzo logró escapar, mientras que los testigos horrorizados se refugiaban en sus hogares.

El sospechoso fue detenido 22 minutos después de la primera llamada de emergencia.

A la cárcel sospechoso de ataque con espada en Londres

El motivo detrás del ataque aún no ha sido esclarecido, y las autoridades han declarado que no está relacionado con el terrorismo.

"Quiero reiterar que en este momento no creemos que exista ninguna amenaza continua para la comunidad en general, no estamos buscando más sospechosos y este incidente no parece estar relacionado con el terrorismo", dijo el martes Stuart Bell, superintendente jefe de la Policía.

En su comparecencia ante el tribunal de magistrados de Westminster, el acusado, vestido con una camiseta y pantalones grises, fue enviado a prisión preventiva por el magistrado Paul Goldpsring, quien ordenó su comparecencia ante el tribunal londinense de Old Bailey la próxima semana.