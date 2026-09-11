Elon Musk abre vacantes para trabajar en Tesla: 4.000 vacantes con sueldos en dólares

Tesla ha vuelto a sacudir el mercado laboral tecnológico con la apertura masiva de más de 4.000 vacantes de prácticas profesionales dirigidas a estudiantes universitarios y recién graduados de todo el mundo.

La multinacional dirigida por Elon Musk ofrece oportunidades en áreas estratégicas como desarrollo de software, conducción autónoma, robótica e ingeniería de celdas, con compensaciones competitivas que alcanzan estimaciones de hasta 125.000 dólares anuales en posiciones especializadas.

¿Cuáles son los puestos disponibles en el programa de prácticas de Tesla?

El programa global de pasantías de Tesla abarca diversas disciplinas operativas y de desarrollo tecnológico. La compañía busca integrar talentos desde las etapas iniciales de su carrera para trabajar directamente en proyectos de alto impacto que impulsan productos de alcance masivo.

Entre los perfiles más demandados en la actual convocatoria destacan:

Ingeniería de Software para Robotaxi y Autopilot: Desarrollo de algoritmos de navegación, resiliencia de frameworks y fortalecimiento de código en Palo Alto, California.

Ingeniería Móvil (Android y iOS): Creación de aplicaciones para vehículos y sistemas de diagnóstico automatizado.

Ingeniería de Celdas y Baterías: Puestos mecánicos, químicos y de materiales en plantas de producción como Fremont (California) y Hutto (Texas).

Desarrollo de Conducción Autónoma: Ingenieros de pruebas para la validación de mapas y sensores de vehículos autónomos.

Áreas Corporativas y de Soporte: Oportunidades en reclutamiento, gestión de proyectos técnicos, seguridad ambiental (EHS) y edición técnica.

Las compensaciones económicas en Tesla varían según el nivel académico (pregrado, maestría o doctorado), la disciplina técnica y la ubicación geográfica de la sede. Para roles avanzados en desarrollo de software —como la vacante de resiliencia de frameworks para Robotaxi en California—, la compensación estimada puede llegar hasta los 125.000 dólares al año (aproximadamente entre $48 y $72 USD por hora).

Además de las tarifas por hora, los pasantes a tiempo completo cuentan con beneficios integrales que incluyen cobertura médica y dental sin deducción de nómina, planes 401(k), subsidios de transporte, estipendios de alojamiento (de entre $1.500 y $3.000 USD mensuales según la ubicación) y descuentos directos en productos de la marca.