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VIDEO | Tesla grabó en primer plano a ladrón que rompió un vidrio para robar un vehículo en Bogotá

El sistema de cámaras del vehículo captó cada movimiento del sospechoso.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
05:20 p. m.
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La inseguridad volvió a quedar registrada por las cámaras de un vehículo en Bogotá.

Esta vez, un sistema de grabación instalado en un automóvil Tesla captó el momento exacto en el que un hombre rompió uno de los vidrios del carro para acceder a su interior y llevarse varios objetos.

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Las imágenes muestran con detalle el recorrido del sospechoso, sus movimientos previos y el instante en el que ataca el automóvil, dejando su rostro registrado a muy corta distancia de la cámara.

¿Qué muestra el video captado por el Tesla?

La grabación comienza mostrando a un hombre caminando por la zona donde se encontraba estacionado el vehículo.

Durante varios segundos, el sujeto merodea el sector y recorre los alrededores mientras observa constantemente hacia diferentes direcciones.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre mira a ambos lados de la vía y revisa repetidamente el entorno, aparentemente verificando que no hubiera personas observándolo.

Según la información conocida, se trata de un hombre de piel blanca que vestía un saco gris, un pantalón oscuro, al parecer tipo jean, y zapatos de color oscuro.

¿Cómo ocurrió el ataque al vehículo?

Después de caminar por el lugar y vigilar los alrededores, el sujeto parece tomar una decisión.

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Las cámaras muestran que introduce una de sus manos en el bolsillo y extrae un objeto que, según se observa en el video, tendría apariencia de destornillador.

Acto seguido intenta ocultarlo parcialmente mientras continúa mirando a su alrededor.

Segundos después se dirige directamente hacia el automóvil y se abalanza sobre una de las ventanas.

¿Qué alcanzó a registrar la cámara?

Uno de los detalles que más llama la atención es la cercanía con la que el sistema de grabación logra captar al sospechoso.

Al acercarse al vehículo, la cámara registra en primer plano gran parte de su rostro, así como varios de sus gestos y movimientos mientras forcejea para acceder al interior del carro.

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Las imágenes muestran al hombre manipulando el vidrio hasta lograr romperlo. Posteriormente retira parte de la ventana destruida mientras intenta alcanzar los elementos que se encontraban dentro del vehículo.

Según la información conocida, el objetivo del hombre era llevarse varias pertenencias personales que se encontraban dentro del automóvil.

Sin embargo, la grabación conocida hasta el momento finaliza justo después de que el sospechoso rompe el cristal y retira parte del vidrio.

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