Destrucción de la represa de Kajovka, en Ucrania, despierta indignación de Zelensky

Más de 2.700 personas fueron evacuadas de las zonas inundadas tras la destrucción de la represa de Kajovka, en el sur de Ucrania, indicaron este 7 de junio las autoridades ucranianas y las de la ocupación rusa, que controlan las orillas del río Dniéper en la región.

"Fueron evacuadas más de 1.450 personas", indicó a la televisión ucraniana un portavoz de los servicios de emergencia.

"Actualmente no hay información de fallecidos o heridos", afirmó Oleksandr Khorunzhyi, añadiendo que el nivel del agua en la ciudad de Jersón había aumentado cinco metros.

La destrucción de esta represa por parte de las fuerzas rusas causará "una de las peores catástrofes medioambientales de las últimas décadas", fustigó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

"Decenas de ciudades y pueblos se encontrarán con problemas de agua potable, de acceso a las provisiones de agua para la irrigación", dijo el dirigente en un discurso a distancia en una reunión de la OCDE.

Por su parte, las autoridades instaladas por Rusia, citadas por los medios rusos, dieron parte de 1.274 personas evacuadas hasta el momento.

Tatyana Kuzmich, vicegobernadora de la región de Jersón, afín a Moscú, indicó que esa cifra incluía a 38 personas que tuvieron que ser rescatadas de los tejados de sus casas. Otros vecinos seguían bloqueados en situaciones parecidas.

"Según datos del ministerio de Emergencias, 1.274 fueron rescatadas, 32 de ellas discapacitadas", dijo a la televisión estatal rusa.

Unas 350 personas se encontraban en centros de acogida temporales, añadió.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró a través de su cuenta de Twitter que las acciones de Rusia se configuran como un crimen de guerra y un ecocidio, debido a la detonación de “una bomba ambiental de destrucción masiva”.

Zelensky pidió a los líderes del mundo mostrar mano dura a Rusia, para evitar que “se salga con la suya”. Además, agradeció a las organizaciones y naciones por el apoyo al pueblo ucraniano que ha padecido durante más de un año la ocupación del Kremlin.

The whole world knows about this Russian war crime, the crime of ecocide – the deliberate destruction of the dam and other structures of the Kakhovka hydroelectric power plant by the Russian occupiers. In fact, Russian terrorists have detonated an environmental bomb of mass… pic.twitter.com/knDtiekgID