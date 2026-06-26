Se duplica la cifra de muertos en Venezuela en menos de 48 horas: esto dijo Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó un nuevo balance de la estadística de víctimas mortales que deja, en menos de 48 horas, un saldo devastador.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, los potentes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 dejan un número de víctimas indeterminado. El más reciente informe señala que:

Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 4.300 heridos.

Se duplican los muertos por terremoto en Venezuela

En tan solo unas pocas horas, entre el segundo y tercer balance oficial se duplicó la cifra de fallecidos conocida.

Aunque la información entregada por las autoridades venezolana ha sido muy superficial, se presume que las cifras se determinan tras la recuperación de los cuerpos.

El balance del 25 de junio confirmó 235 muertos. Al amanecer el 26 de junio la cifra aumentó a 589.

En cuanto al número de desaparecidos, el reporte oficial refiere 1.500, sin embargo, organizaciones humanitarias manejan más de 50.000. A través de la página web www.desaparecidosterremotovenezuela.com donde se pueden registrar personas desaparecidas y ubicarlas, señala que hay 50.459 personas sin contacto y 8.382 localizadas.

El mundo ayuda a Venezuela en medio de la tragedia

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.

"Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala”, señaló Jens Laerke, de la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.

Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos: 17 nacionales de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.

Ya habrían llegado a Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.