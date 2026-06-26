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“Mi mamá dejó de respirar ayer”: desgarradora reacción de niño al ser rescatado de los escombros

Un niño de siete años que sobrevivió al desplome de un edificio en La Guaira contó lo que pasó con su madre. Estaba atrapado junto a ella, pero no sobrevivió.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
07:46 a. m.
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Es muy doloroso todo lo que dejó el doble terremoto en Venezuela. Familias que ya estaban fracturadas por la migración terminaron de romperse por la fuerza de la naturaleza.

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Con el paso de las horas se van conociendo historias desgarradoras de quienes sobrevivieron y los que lamentablemente no lo lograron.

La imagen de un niño con lesiones en uno de sus brazos y una pierna que fue rescatado debajo de varias placas de concreto le ha dado la vuelta al mundo, tras reconocer la muerte de su mamá.

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Niño de siete años sobrevivió, pero su madre no

Este es uno de los videos más dolorosos que se han conocido tras el doble terremoto en Venezuela. Un niño de siete años, que acababa de ser rescatado de uno de los edificios que se desplomó en La Guaira, habló de lo que pasó con su madre:

Vengo de La Guaira. El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo. Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30.

De acuerdo con el testimonio del niño, ninguno de sus familiares sobrevivió. Junto a él solo estaría su madre, quien murió muy cerca de él.

Son muchos los casos de niños rescatados que quedan en la soledad en medio de la tragedia en Venezuela.

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¿Cuántos muertos dejaron los terremotos en Venezuela?

El más reciente informe entregado por el gobierno interino de Venezuela, a través del ministro de Salud, Carlos Alvarado, señala que al menos 235 muertos dejan los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela este 24 de junio.

El anterior reporte registraba de 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud.

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