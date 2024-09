Seis colombianas desparecidas en México estarían siendo víctimas de trata de personas

Las familias de seis mujeres de Bogotá, Ibagué, Cúcuta, Pereira y Medellín desaparecieron en extrañas condiciones en México, todo apuntaría a que podrían estar siendo víctimas de trata de personas.

Duván Panesso, hermano de una de las colombianas desaparecidas en México habló con Noticias RCN y explicó cómo fue la última comunicación que tuvieron con la joven:

Personalmente yo no voy a dejar de buscarla. La voy a buscar por cielo y tierra mientras Dios me preste la vida. Mi mamá la espera, el niño la espera. No se preocupe, el niño está bien, yo lo estoy cuidando.