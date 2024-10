¿Qué se sabe de las seis jóvenes colombianas desaparecidas en México?

La desaparición de seis jóvenes colombianas en Veracruz, México, ha generado alarma tanto en Colombia como en el país azteca. Las mujeres, que partieron a principios de septiembre en busca de una oportunidad laboral, no han dado señales de vida desde hace más de una semana.

Sus familias, angustiadas y sin información, claman por la intervención de las autoridades para localizarlas, mientras crece la sospecha de que podrían estar en manos de redes de trata de personas.

Hace poco más de una semana, seis mujeres colombianas decidieron dar un paso hacia lo que creían sería una oportunidad de mejorar sus vidas.

Partieron con la ilusión de obtener un trabajo en Veracruz, México, luego de recibir una oferta laboral que les prometía estabilidad económica y un nuevo comienzo, sin embargo, desde el momento en que llegaron a territorio mexicano, sus familias en Colombia dejaron de tener noticias de ellas.

Las desaparecidas son Derlys Dayana Panesso, de 25 años, Yarlín Giraldo, de 21, Sofía Vásquez Giraldo, de 21, Maranyeli Chacón, de 20 años, Michel Morales, de 21, y Layma Parra, de 23 años.

Proceden de distintas partes del país: Antioquia, Risaralda, Norte de Santander y Bogotá y hasta el momento se sabe que emprendieron el viaje separadas hacia Veracruz a comienzos de septiembre, pero desde la semana pasada, sus teléfonos están apagados y no han vuelto a comunicarse con sus familiares.

Duván Panesso, hermano de Derlys, ha sido uno de los voceros de las familias, quienes viven estos días en medio de la incertidumbre. Según relata, su hermana y las demás jóvenes tenían expectativas de encontrar un trabajo que les permitiera ayudar económicamente a sus seres queridos en Colombia, pero el repentino silencio ha levantado sospechas.

Lo que empezó como un proyecto de esperanza para estas jóvenes se ha convertido en una pesadilla para sus familias. La última comunicación que Duván tuvo con su hermana fue hace una semana.

Personalmente yo no voy a dejar de buscarla. La voy a buscar por cielo y tierra mientras Dios me preste la vida. Mi mamá la espera, el niño la espera. No se preocupe, el niño está bien, yo lo estoy cuidando.