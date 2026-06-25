Seis terremotos en 24 horas: Qué países fueron afectados por la preocupante ola sísmica global

El planeta Tierra registra una de las jornadas con mayor actividad sísmica en la historia reciente. En menos de 24 horas, una inusual serie de seis terremotos de gran magnitud ha sacudido de forma simultánea distintos puntos del globo terráqueo, dejando graves daños materiales, decenas de víctimas mortales y un estado de conmoción generalizada que mantiene en alerta máxima a las agencias geológicas internacionales.

El epicentro de la preocupación mundial se localiza en Sudamérica, pero los movimientos telúricos se han extendido velozmente a través del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, afectando también a Norteamérica y Asia.

El "doblete" catastrófico en Venezuela: el sismo más fuerte en 125 años

La situación más crítica se vive en el norte de Venezuela. La tarde-noche del miércoles 24 de junio de 2026, el país sufrió un fenómeno extremadamente inusual conocido como un "terremoto doblete". Con una diferencia de apenas 39 segundos, dos potentes movimientos telúricos azotaron la región norcentral.

El primer evento sísmico (un precursor) marcó una magnitud de 7.2, seguido casi de inmediato por el sismo principal que alcanzó una devastadora magnitud de 7.5, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó cerca de la localidad de Yumare, en el estado Yaracuy, y a una profundidad somera de solo 10 kilómetros. El impacto destruyó edificaciones completas en el estado costero de La Guaira y provocó colapsos estructurales masivos en Caracas, la capital del país. Las autoridades locales han confirmado preliminarmente más de 160 víctimas mortales y cerca de mil heridos mientras continúan las labores de rescate.

Foto: AFP

Japón y California se suman a la preocupante ola sísmica mundial

Prácticamente de forma simultánea al desastre en Sudamérica, la red sísmica global detectó fuertes movimientos en otros extremos del planeta:

Japón: Minutos después de la tragedia venezolana, un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió la costa de Iwate, al norte del archipiélago nipón. A pesar de la potencia del evento oceanográfico, no se generó alerta de tsunami ni daños mayores gracias a la estricta infraestructura sismorresistente del país.

California, Estados Unidos: Pocas horas antes, la costa oeste norteamericana ya había encendido las alarmas con un sismo de magnitud 5.6 en el condado de Mendocino, el cual provocó caídas de objetos y cortes de energía eléctrica en varias localidades.

Otras regiones afectadas: Completando la lista de los seis grandes sismos en este breve lapso, se registraron eventos superiores a la magnitud 5.1 en el Mar de Salomón (Papúa Nueva Guinea) y en la costa norte de Somalia.

¿Por qué hubo tantos sismos en las últimas horas?

El hecho de que ocurran cuatro grandes terremotos en un lapso menor a ocho horas genera de inmediato pánico y teorías en redes sociales sobre un posible "efecto dominó" o el fin del mundo. Sin embargo, los expertos en sismología han salido a pedir calma y a explicar la ciencia detrás de esta coincidencia.

De acuerdo con el USGS, a excepción de los dos eventos interconectados dentro de Venezuela, los terremotos ocurridos en California, Japón y África no tienen ninguna relación causal entre sí. La Tierra se compone de placas tectónicas que están en constante movimiento, y la liberación de energía acumulada en fallas geológicas separadas por miles de kilómetros responde a ciclos mecánicos completamente independientes.

Las agencias meteorológicas y de gestión de riesgos recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, verificar la estabilidad de sus viviendas y recordar las medidas básicas de evacuación ante las réplicas que continuarán registrándose durante los próximos días.