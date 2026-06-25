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“Sentí que el techo me iba a caer encima”: testimonios de sobrevivientes revelan el horror de los terremotos en Venezuela

Familias en Venezuela y en países vecinos, como Colombia, intentan establecer contacto con sus seres queridos.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
08:05 a. m.
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Los dos terremotos registrados este miércoles en Venezuela, de magnitudes 7.1 y 7.5, dejaron una estela de destrucción y dolor. Con epicentro en varios estados y fuerte impacto en Caracas, la tragedia ya suma 164 muertos, 709 heridos y más de 9.600 desaparecidos.

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La profundidad de apenas 10 kilómetros provocó el colapso de edificaciones y escenas de pánico que quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales.

Momentos de pánico durante los terremotos en Venezuela

Las imágenes muestran el desconcierto de los habitantes en medio del caos. En uno de los registros se escucha: “Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Todavía está… está temblando, está temblando”. El testimonio refleja la angustia de quienes presenciaron cómo las estructuras se desplomaban en cuestión de segundos.

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Familias en Venezuela y en países vecinos, como Colombia, intentan establecer contacto con sus seres queridos en zonas como Caracas y La Guaira, mientras la incertidumbre aumenta con cada hora.

El miedo a quedar atrapados bajo los escombros

“La gente estaba más preocupada porque sentían que el centro comercial se iba a caer. Literalmente se sentía como que todo se iba a derrumbar. No había forma ni manera de tomar una escalera… Todo el mundo quedó esperando a que me cayera el edificio encima. Y así sentí yo también”, contó el sobreviviente Jean Franco Amoni sobre los momentos de angustia que vivió dentro de un centro comercial.

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