Valerosos rescatistas logran sacar mascotas de los escombros tras el terremoto en Venezuela

Venezuela se encuentra en estado de emergencia tras registrar dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,1 que impactaron principalmente la zona centro del país.

Según la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el movimiento telúrico ya ha dejado aproximadamente 164 personas muertas, 709 lesionados y 9.600 personas desaparecidas en todo el país por lo que ya se activaron las redes de salud pública para atender a los heridos.

En medio de las titánicas labores de rescate que han llevado a cabo las autoridades locales, varias mascotas ya han sido encontradas con vida en medio de los escombros y la incertidumbre por dar con los desaparecidos.

Valeroso rescate de un perrito en Caracas

Uno de los rescates más conmovedores, en las horas más recientes, corresponde al de un pequeño canino que se encontraba debajo de la cuarta placa de un edificio de cuatro niveles que colapsó en Pinto Salinas, Caracas.

Según el reporte de medios locales, que se encontraban cubriendo en vivo las labores de rescate, en el edificio, ubicado al norte de la capital venezolana, cuatro personas fueron encontradas sin vida del bloque cinco tras escucharse gritos debajo de los escombros.

Sin embargo, al conocerse que dos mujeres se encontraban en el cuarto nivel, la Fuerza Armada, Policía Nacional, Guardia Nacional, Bomberos del Distrito Capital, entre otros voluntarios, concentraron sus esfuerzos por dar con estas.

No obstante, en medio de la búsqueda, un pequeño cachorro fue encontrado tras varios minutos intentando romper el concreto. Se desconoce si sus dueños salieron con vida de los escombros.

Por supuesto, este rescate generó gran emoción y esperanza entre los presentes, quienes fueron testigos de un titánico rescate que duró más de una hora. Así mismo, dos personas lograron salir con vida tras quedar sepultadas debajo de las plantas más elevadas de dicho edificio.

Foto: Captura pantalla TikTok @360endirecto

Otro video, que se encuentra circulando en redes sociales, deja ver el instante en el que otro canino, de raza Pastor Alemán, fue extraído con vida de los escombros de un edificio que colapsó durante el movimiento telúrico.

Pese a que se desconoce la zona exacta del rescate, cientos de internautas celebraron que, en medio de las labores, las mascotas también tengan prioridad.

ONU coordina el envío de rescatistas a Venezuela

Por otro lado, rescatistas especializados, certificados por el sistema ONU, se encuentran en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas de los terremotos.

Así lo dio a conocer la presidente encargada, quien también reveló detalles de las conversaciones con otros jefes de Estado y el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Venezuela.