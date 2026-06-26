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Sobrevivientes del terremoto en Venezuela contaron el horror que vivieron bajo los escombros

Quienes lograron salir con vida contaron cómo sobrevivieron al colapso de los edificios.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
02:42 p. m.
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A casi 48 horas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, comienzan a conocerse los relatos de quienes lograron sobrevivir a la tragedia.

Entre el dolor por las pérdidas y la incertidumbre por sus familiares desaparecidos, varios sobrevivientes narraron los momentos de angustia que vivieron bajo los escombros y cómo fueron rescatados.

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Mientras tanto, los organismos de socorro y cientos de voluntarios mantienen una carrera contrarreloj para encontrar con vida a las personas que aún permanecen atrapadas entre las estructuras colapsadas.

Sobrevivientes del terremoto cuentan qué vivieron bajo los escombros

Uno de los testimonios más impactantes es el de Erick Paul Martínez, quien permaneció atrapado durante cuatro horas dentro del edificio donde se encontraba cuando ocurrieron los terremotos.

Según relató, su rescate fue posible gracias al esfuerzo de las personas que llegaron al lugar, pese a que contaban con muy pocas herramientas para remover los escombros.

Estuve cuatro horas en mi edificio hasta que me rescataron unos de Defensa Civil o no sé. No tenían muchas herramientas, no conseguían el cincel y les dieron con las uñas. Yo también ayudé porque me pasaron una herramienta y me salvé porque tenía muchos muebles en mi casa.

¿Qué papel han tenido los propios damnificados?

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda, la ayuda de los mismos sobrevivientes se ha convertido en un apoyo fundamental para localizar a quienes aún permanecen bajo los escombros.

Muchos de ellos, pese a haber perdido sus viviendas y pertenencias, decidieron unirse a las labores con la esperanza de encontrar personas con vida.

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Natalia Córdoba, otra de las sobrevivientes, aseguró que la solidaridad se ha convertido en la principal fortaleza en medio de la tragedia.

Yo quiero creer que de verdad sobrevivieron y, bueno, ayudarnos entre todos, hay que ayudarse entre todos.

Por ahora, cada minuto continúa siendo decisivo para los equipos de rescate y los voluntarios que trabajan en las zonas más afectadas.

Remover un solo bloque de concreto puede significar la diferencia entre encontrar a un sobreviviente o recuperar una víctima.

David Cedeño, uno de los voluntarios que participa en las labores, aseguró que no perderán la esperanza mientras existan posibilidades de hallar personas con vida.

Aquí estamos buscando a los sobrevivientes que pudiesen estar allí. Tenemos la esperanza y la fe de que haya personas con vida.

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