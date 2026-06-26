CANAL RCN
Internacional Video

Nuevo sismo golpeó a Venezuela en plena búsqueda de sobrevivientes: ¿de qué magnitud fue?

Un nuevo sismo aumentó el temor entre rescatistas y sobrevivientes, quienes tuvieron que evacuar las zonas de búsqueda.

Valentina Bernal

junio 26 de 2026
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emergencia por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose. Aunque bajo los escombros todavía hay personas con vida, las constantes réplicas mantienen en máxima alerta a rescatistas y habitantes.

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios
RELACIONADO

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios

Durante la medianoche de este viernes 26 de junio, se registró un nuevo sismo, situación que obligó a suspender momentáneamente las labores de búsqueda mientras cientos de voluntarios corrían para proteger sus propias vidas.

Al mismo tiempo, el balance oficial de víctimas aumentó considerablemente.

Nuevo sismo golpeó a Venezuela: ¿de qué magnitud fue?

En medio de la búsqueda de sobrevivientes, un nuevo movimiento telúrico sorprendió a quienes trabajaban entre los edificios colapsados.

El sismo, de magnitud 4,4, se sintió hacia la medianoche y provocó que los voluntarios y organismos de socorro abandonaran temporalmente las zonas de riesgo para ponerse a salvo.

El principal temor es que las réplicas terminen derrumbando las edificaciones que aún permanecen en pie o los montículos de escombros donde todavía podría haber personas atrapadas.

Pese a ello, las labores de búsqueda continúan una vez disminuye el riesgo.

Aumentó el número de muertos tras el terremoto en Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes un nuevo balance oficial de la tragedia.

Video | Hombre fue asesinado a puñaladas tras un acto de intolerancia vial en Bogotá
RELACIONADO

Video | Hombre fue asesinado a puñaladas tras un acto de intolerancia vial en Bogotá

Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas.

La cifra representa un aumento considerable frente al reporte anterior, que hablaba de 235 víctimas mortales, reflejando la magnitud del desastre que dejaron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles.

¿Por qué sigue siendo tan peligrosa la situación?

Aunque han pasado varias horas desde los terremotos principales, el riesgo continúa siendo alto debido a las réplicas.

Cada nuevo movimiento genera incertidumbre entre quienes permanecen en las zonas afectadas y entre los equipos de rescate, ya que cualquier vibración puede provocar nuevos colapsos en estructuras debilitadas.

VIDEO | Adulto mayor conmovió a todos al salvar a sus dos perros durante el fuerte terremoto en Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | Adulto mayor conmovió a todos al salvar a sus dos perros durante el fuerte terremoto en Venezuela

Las autoridades y los organismos de emergencia mantienen las labores con extrema precaución mientras intentan localizar sobrevivientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

“Mi mamá dejó de respirar ayer”: desgarradora reacción de niño al ser rescatado de los escombros

Rey Carlos III

Se revela cuánto ha pagado Carlos III en impuestos desde que ascendió al trono

Venezuela

Aumenta la cifra de muertos y heridos: así quedó La Guaira tras el fuerte terremoto

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de junio de 2026

Este viernes 26 de junio, presenta una combinación de energías enfocadas en el cierre de ciclos y la preparación para nuevos comienzos.

Venezuela

Donaciones para Venezuela: estos son los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana

La organización habilitó diferentes canales para recibir aportes económicos destinados a la asistencia humanitaria, mientras especialistas ya se desplazan para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Bogotá

Quedan pocos días para inscribirse a cursos de inglés gratis en Bogotá: entérese cómo aplicar

Mundial de fútbol

Mundial de 2026: Se confirmaron los dos picantes cruces para los dieciseisavos de final

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'