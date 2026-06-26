Nuevo sismo golpeó a Venezuela en plena búsqueda de sobrevivientes: ¿de qué magnitud fue?

La emergencia por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose. Aunque bajo los escombros todavía hay personas con vida, las constantes réplicas mantienen en máxima alerta a rescatistas y habitantes.

Durante la medianoche de este viernes 26 de junio, se registró un nuevo sismo, situación que obligó a suspender momentáneamente las labores de búsqueda mientras cientos de voluntarios corrían para proteger sus propias vidas.

Al mismo tiempo, el balance oficial de víctimas aumentó considerablemente.

Nuevo sismo golpeó a Venezuela: ¿de qué magnitud fue?

En medio de la búsqueda de sobrevivientes, un nuevo movimiento telúrico sorprendió a quienes trabajaban entre los edificios colapsados.

El sismo, de magnitud 4,4, se sintió hacia la medianoche y provocó que los voluntarios y organismos de socorro abandonaran temporalmente las zonas de riesgo para ponerse a salvo.

El principal temor es que las réplicas terminen derrumbando las edificaciones que aún permanecen en pie o los montículos de escombros donde todavía podría haber personas atrapadas.

Pese a ello, las labores de búsqueda continúan una vez disminuye el riesgo.

Aumentó el número de muertos tras el terremoto en Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes un nuevo balance oficial de la tragedia.

Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas.

La cifra representa un aumento considerable frente al reporte anterior, que hablaba de 235 víctimas mortales, reflejando la magnitud del desastre que dejaron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles.

¿Por qué sigue siendo tan peligrosa la situación?

Aunque han pasado varias horas desde los terremotos principales, el riesgo continúa siendo alto debido a las réplicas.

Cada nuevo movimiento genera incertidumbre entre quienes permanecen en las zonas afectadas y entre los equipos de rescate, ya que cualquier vibración puede provocar nuevos colapsos en estructuras debilitadas.

Las autoridades y los organismos de emergencia mantienen las labores con extrema precaución mientras intentan localizar sobrevivientes.