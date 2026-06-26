Video | Hombre fue asesinado a puñaladas tras un acto de intolerancia vial en Bogotá

Un nuevo caso de presunta intolerancia vial terminó con una persona muerta en Bogotá.

La escena quedó registrada en video y muestra el momento en que varios motociclistas protagonizan una pelea en plena vía pública, la cual terminó con uno de ellos gravemente herido tras recibir una lesión con arma cortopunzante.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Isidro, localidad de San Cristóbal.

Video captó violenta riña de motociclistas en un semáforo de Bogotá

Las imágenes registran cómo un hombre que se movilizaba en motocicleta se detiene en un semáforo y, en varias oportunidades, mira hacia atrás como si estuviera esperando la llegada de alguien.

Pocos segundos después aparecen otras dos motocicletas: una con dos ocupantes y otra conducida por una sola persona.

En ese momento comienza una fuerte discusión que rápidamente pasa a los golpes. El motociclista que esperaba en el semáforo desciende de su vehículo y enfrenta a los otros tres hombres.

Durante la confrontación, uno de los involucrados incluso se quita el casco y golpea en repetidas ocasiones a otro de los participantes.

Motociclista murió tras acto de intolerancia vial en Bogotá

Mientras la pelea continuaba, una patrulla de la Policía llegó al lugar para intervenir e intentar controlar la situación.

Sin embargo, uno de los hombres comenzó a mostrar signos de debilidad mientras se llevaba las manos al abdomen. Instantes después caminó unos metros hasta desplomarse sobre una zona verde ubicada al costado de la vía.

De acuerdo con la Policía Nacional, durante la riña el hoy capturado habría lesionado a la víctima con un arma cortopunzante, provocándole una herida en el pecho.

¿Qué informó la Policía sobre el caso?

Según explicó la institución, la patrulla fue alertada por la central de radio sobre una riña que, al parecer, se originó por un episodio de intolerancia vial.

Cuando los uniformados llegaron al sitio encontraron la confrontación y lograron capturar en flagrancia al presunto agresor.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de la lesión.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

Tras la intervención policial, el hombre señalado de causar la herida fue capturado en el lugar de los hechos.

Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio, mientras avanzan las investigaciones que permitirán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la riña que terminó cobrando la vida de un hombre en la localidad de San Cristóbal.