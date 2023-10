Tekaski 6ix9ine fue arrestado por presunta agresión contra productores de Yailin

La cantante dominicana Yailin ha sido objeto de críticas desde hace varios años por la relación que sostuvo con su colega Anuel AA, lo que desencadenó una fuerte polémica con la vocalista colombiana Karol G. Pese a que los dos intérpretes del género urbano ya no están juntos, en su noviazgo actual no ha estado exenta de pasar malos ratos.

En las últimas horas se conoció que el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine fue arrestado en República Dominicana, luego de ser acusado de agredir a Yailin 'La Más Viral' y a su equipo de trabajo. Según informes de medios internacionales, el famoso intentó abandonar el país el pasado viernes 12 de octubre en su avión privado, pero las autoridades frustraron su salida.

Daniel Hernández, nombre de pila del artista, fue capturado en el hotel Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. Se registraron videos en redes sociales que mostraron el momento en el que fue llevado a la Policía escoltado y esposado.

Al parecer, el hombre se habría entregado voluntariamente a las autoridades después de que se emitiera la orden de arresto en su contra, aunque no se ha pronunciado públicamente al respecto. Se espera que sea entregado al Juzgado de Atención Permanente para que se tomen las medidas pertinentes.

