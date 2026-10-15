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Temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre: vea el reporte oficial

Un fuerte temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre de 2026. Consulte el reporte oficial del USGS, epicentro, hora y profundidad del sismo.

Temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre: vea el reporte oficial
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
07:17 a. m.
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Un fuerte temblor de magnitud 5,6 se registró en Alaska, Estados Unidos, este jueves 15 de octubre de 2026.

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El movimiento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en ese país y otras regiones del mundo.

De acuerdo con la información publicada por el organismo, el terremoto tuvo su epicentro en Lake Minchumina, una localidad ubicada en el interior de Alaska, una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos.

El evento llamó la atención por su magnitud y poca profundidad, características que pueden influir en la intensidad con la que se percibe un movimiento de tierra.

Temblor en Alaska hoy, 15 de octubre de 2026: magnitud y epicentro

Según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo ocurrió a las 6:07:01, hora indicada en el registro, y presentó las siguientes características:

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  • Magnitud: 5,6.
  • Epicentro: Lake Minchumina, Alaska.
  • Profundidad: superficial, inferior a 30 kilómetros.
  • Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.
  • Estado del reporte: manual.

Que el informe tenga estado manual significa que los datos fueron revisados por especialistas, aunque podrían actualizarse posteriormente.

Por el momento, la información suministrada no incluye un balance de posibles daños materiales o personas afectadas.

¿Por qué se presentan fuertes temblores en Alaska?

Alaska se encuentra en una zona donde interactúan importantes placas tectónicas, principalmente la del Pacífico y la de Norteamérica.

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El movimiento constante entre estas estructuras de la Tierra genera una elevada actividad sísmica, por lo que los terremotos son relativamente frecuentes en esta región.

Además, cuando un sismo ocurre a poca profundidad, las ondas sísmicas pueden llegar a la superficie con mayor fuerza cerca del epicentro, aunque sus efectos dependen de otros factores.

Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del USGS para conocer posibles actualizaciones sobre este temblor de magnitud 5,6 registrado en Alaska.

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