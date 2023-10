"Es una farsa": Donald Trump al inicio de su juicio por fraude civil

El expresidente y favorito en las primarias republicanas para volver a la Casa Blanca, Donald Trump, acusado junto con sus dos hijos de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios en la década de 2010, arremetió contra el "simulacro" de juicio que se inició este lunes en Nueva York en su presencia.

"Es una farsa y una "caza de brujas (...) Lo que está ocurriendo aquí es una tentativa de perjudicarme en la elección", aseguró Trump ante la prensa.

El magnate pasó parte de la audiencia hablando con los abogados, Chris Kise y Alina Habba, en la sala del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, frente a Arthur Engoron, el juez instructor del caso, que podría prolongarse tres meses. En la segunda fila, a su derecha, estaba sentada la fiscal de Nueva York, Letitia James, que inició la investigación contra su empresa y dos de sus hijos, Donald Jr y Eric, la Trump Organization.

"La justicia prevalecerá", advirtió la fiscal demócrata a la que el magnate acusa de "racista".

La fiscal busca al menos 250 millones de dólares en multas

James ha acusado a Trump de sobrevaluar materialmente activos , incluido su ático Trump Tower en Manhattan, su propiedad Mar-a-Lago en Florida y varias torres de oficinas y clubes de golf, e infló su propia fortuna en hasta 2.200 millones de dólares.

"Esto no es lo de siempre, y no es así como las partes sofisticadas se tratan entre sí (...) Estos no son crímenes sin víctimas", dijo Kevin Wallace, abogado de la oficina de James, en su declaración inicial.

Wallace, recordó que el fraude ha quedado establecido jurídicamente y que las personas acusadas "habían inflado sus activos entre 812 y 2.200 millones de dólares por año" entre 2014 y 2021, como dictaminó la semana pasada el juez Engoron quien dio por válida la investigación de la fiscalía que había demostrado la existencia de "fraude continuado".

En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York tanto para Donald Trump como para sus dos hijos, vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.

Además de corroborar el fallo y establecer los daños y perjuicios, en el juicio se podrá determinar el valor real de la fortuna del magnate.

Defensa de Trump asegura que no ha habido irregularidades ni fraude

La defensa afirmó en el juicio que el expresidente "construyó uno de los imperios inmobiliarios más prósperos del planeta" y negó que haya habido ninguna irregularidad contable" ni "fraude".

"No se trata de ningún complot sino de hacer negocios", sostuvo su abogada Alina Habba.

Aunque no puede ser condenado a prisión por esta acusación, el juicio civil contra Trump es apenas un anticipo de la larga serie de casos que le esperan en las cortes y que amenazan con perturbar su campaña electoral, aunque no su popularidad.

El candidato republicano está inculpado en lo penal en otros cuatro casos diferentes, que por el momento no han hecho mella en su popularidad ante la base republicana.

El juicio promete ser bastante técnico, y se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos tres de los hijos de Trump, Eric, Donald Jr e Ivanka y el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cumplió condena en prisión tras declararse culpable de fraude fiscal en otro caso contra el grupo. Entre los testigos también figuran el exabogado de Donald Trump Michael Cohen, que se ha convertido en uno de sus enemigos declarados, así como empleados de los bancos prestamistas.