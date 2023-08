¿Donald Trump podría ir preso y ser presidente a la vez? La paradoja de las elecciones en EE. UU.

El expresidente estadounidense Donald Trump fue arrestado brevemente en Atlanta antes de ser liberado bajo fianza, esta vez acusado por haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

Los casos de Donald Trump con la justicia estadounidense

El hoy candidato a la presidencia tiene varias investigaciones en curso. La primera por el asalto al capitolio, caso por el cual las autoridades federales lo señalaron por haber participado en un “complot contra el estado estadounidense”. También es acusado de obstrucción del debido proceso y violación de los derechos electorales, en relación con los hechos que ocurrieron al término de las elecciones presidenciales de 2020 y que culminaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

“El acusado estaba determinado a permanecer en el poder”, dice la acusación al estimar que Trump hizo falsas “afirmaciones” sobre los comicios. Esta es una de las más graves. Las otras tienen que ver con archivos confidenciales que no fueron entregados por el exmandatario y eran guardados en una de sus residencias.

El hoy aspirante a la Casa Blanca compareció a mediados de junio ante un tribunal federal de Miami, donde se declaró no culpable de los 37 cargos que se le imputan. A finales de julio se le acusó de más cargos. Él los negó todos. En este caso es acusado de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos al conservar en su mansión de Florida documentos secretos luego de dejar la Casa Blanca, en enero de 2021. El proceso judicial se prevé para mayo de 2024, cuando las primarias republicanas estarán en pleno apogeo.

Los demás casos tienen que ver con el señalamiento de la actriz porno Stormy Daniels, quien lo acusa de pagarle 130.000 dólares para guardar silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, y otras condenas en Nueva York por daños y perjuicios a la experiodista E. Jean Carroll, al ser declarado culpable de agresión sexual en 1996.

En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal para el grupo, pero le espera otro por lo civil este mismo año.

¿Donald Trump podría ir preso y ser presidente a la vez?

Pero lo que llama la atención de este político estadounidense no son sus procesos con la justicia americana, sino el increíble éxito que parece tener en las encuestas de cara a las elecciones en Estados Unidos. A pesar de que no asiste a los debates, y además está señalado por la ley, su popularidad crece y la posibilidad de que pueda convertirse en presidente también. Esto deja una pregunta sobre la mesa, ¿puede Donald Trump ser condenado, ir preso y ser elegido presidente estando preso?

El analista político Mauricio Jaramillo aseguró que sí, y explicó que este hecho no tiene precedentes. “Podría ser condenado y podría no solo ser elegido presidente sino hacer campaña. Sería inédito y nadie sabe cómo sería la logística, pero la ley no se lo impide y habría un vacío que lo favorece a él. El único impedimento es que fuera condenado por traición a la patria, pero eso no figura en ninguno de los casos que enfrenta”.

Según el experto, se espera que el republicano siga en campaña, porque hay dos procesos que no son de mayor gravedad, que es el pago a la actriz y el ocultamiento de los documentos. “Lo que sí es delicado es la obstrucción al proceso electoral en Georgia y lo del capitolio porque eso fue incitar a la violencia. En cualquiera de los escenarios, que estén vivos esos procesos, solo favorece su popularidad porque él vive de la polémica, lo hizo en 2017 consiguiendo la nominación del partido Republicano, siendo políticamente incorrecto. Él dice lo que otros no dicen y eso lo pone en la agenda”, explicó Jaramillo.