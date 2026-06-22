Trump comparte su primer mensaje en redes para Abelardo de la Espriella como presidente electo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la tarde del lunes 22 de junio, a través de su cuenta en la red Truth Social, su primer mensaje para Abelardo de la Espriella, como presidente electo de Colombia, según el preconteo de segunda vuelta de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“¡Felicitaciones a “El Tigre” (¡EL TIGRE!), Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”, se lee en el mensaje.

De la Espriella reposteó la publicación en sus redes sociales, en un guiño al republicano, con el que mantuvo una conversación telefónica la noche del domingo, 21 de junio, tras conocer los resultados de la contienda electoral en Colombia.

“Acabo de hablar, hace unos pocos minutos, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria. Lo propio han hecho otros presidentes del mundo. Se acaba de comunicar conmigo el jefe de gabinete de la presidenta Giorgia Meloni (Italia). Todas las democracias del mundo están reconociendo este triunfo”, comentó entonces.

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De la Espriella recibió mensajes y llamadas de otros funcionarios estadounidenses:

La primera reacción de Trump sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella se conoció la noche del domingo, 21 de junio, a través de su red Truth Social. En un mensaje corto indicó que el abogado "¡Ganó a lo grande!".

El ‘Outsider’ también habría mantenido una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, quien comentó en X: “Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral. La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. A Colombia le esperan días mejores”.

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Senadores de EE. UU. se suman a las felicitaciones para De la Espriella:

Otro que habló con De la Espriella fue el senador republicano Bernie Moreno, que integró la misión de observación en Colombia, su país de origen. “El pueblo colombiano se ha pronunciado y las instituciones encargadas de estas elecciones lo hicieron de manera impecable y con un profesionalismo excepcional”, comentó, antes de indicar que el pueblo estadounidense tiene mucho que aprender de cómo se llevan las elecciones en Colombia.

Describió a De la Espriella como “un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país” y habló de “un nuevo capítulo para Colombia” en el que, junto al Gobierno estadounidense “derrotaremos a los cárteles, combatiremos el crimen transnacional, detendremos la migración ilegal, expandiremos el comercio y brindaremos más oportunidades y prosperidad a ambas naciones”.

Antes de regresar a Colombia se habrían reunido personalmente para mantener una conversación larga “sobre la migración irregular y él inmediatamente estuvo de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debe regresar a Colombia y que garantizará su seguridad”, aunque EE. UU. les dará la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente”.

Y, finalmente, el senador republicano Rick Scott dijo que el día de las elecciones de segunda vuelta fue “un gran día para Colombia y para todas las naciones amantes de la libertad en nuestro hemisferio y que confía en que “bajo el liderazgo de De la Espriella, la relación entre nuestras naciones volverá a ser más fuerte que nunca”.