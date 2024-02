Israel afirmó haber encontrado un túnel de Hamás en sede de la UNRWA en Gaza

El ejército y el servicio de seguridad interior israelíes afirmaron haber descubierto un túnel del movimiento islamista Hamás bajo la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Ciudad de Gaza.

La UNRWA, a la que Israel acusa de estar "totalmente infiltrada por Hamás", indicó por su parte que no ocupa su sede desde el 12 de octubre, cinco días después del sangriento ataque del movimiento palestino en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

El canciller israelí, Israel Katz, consideró que "la revelación de la profunda implicación de la sede de la UNRWA en Gaza con Hamás (...) exige una acción inmediata".

"La dimisión inmediata" de Philippe Lazzarini, director de esta agencia de la ONU, "es imperativa", afirmó en la red social X.

