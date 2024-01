En EE. UU. venden calendarios de 1996 por las enormes similitudes con el del 2024

Los norteamericanos deliran en las últimas horas con las enormes similitudes que fueron encontrando en los calendarios de 1996 con el del presente 2024, tanto así, que ya hay personas que están comprando los de hace 28 años en más de 100 dólares, así lo han notificado los medios estadounidenses.

Los calendarios de 1996 están de moda en internet en Estados Unidos, donde algunos se venden por más de cien dólares debido a que pueden reutilizarse en 2024.

Tanto 2024 como 1996 son años bisiestos, es decir tienen 366 días, y empiezan un lunes, según la página web especializada timeanddate.

Y las similitudes no acaban ahí: ambos son años de Juegos Olímpicos (1996 en Atlanta y 2024 en París) y de elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Los internautas han multiplicado las bromas y referencias a los años 90 en las redes sociales, sobre todo a 1996.

Una publicación, con más de dos millones de visitas en X (antes Twitter) muestra un calendario con el actor Jonathan Taylor Thomas, quien de adolescente actuó en la serie "Home Improvement", muy popular en Estados Unidos durante esa década.

"Para tu información, si tienes este calendario de 1996 con Jonathan Taylor Thomas, las fechas corresponden a las de 2024, así que puedes reutilizarlo", advierte la cuenta SpaceMonkeyX.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2