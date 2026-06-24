“Fue un susto muy grande”: venezolanos cuentan cómo vivieron el fuerte terremoto en Caracas

En la tarde de este miércoles 24 de junio, se presentó un fuerte sismo en Venezuela. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue de magnitud 7.5 y su epicentro fue a 21 kilómetros al oeste de Morón.

Además, la profundidad fue de 10 kilómetros y tuvo algunas réplicas. En Colombia se alcanzó a sentir, aunque las principales afectaciones se presentaron en la capital venezolana, Caracas.

Magnitud de 7.2 con epicentro en Morón

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes de edificios colapsando y varias personas en la ciudad venezolana tratando de resguardarse mientras se calmaba la emergencia.

NTN24 estuvo presente en el hecho y conversó con algunas personas. Una trabajadora de un automercado narró lo siguiente: “Pensé que me iba a desmayar y pensé que me sentía mal. El movimiento fue demasiado”.

Otra mujer contó que los trabajadores y clientes salieron a toda velocidad. Inclusive, hubo personas que se desmayaron. “El cliente me indica que está temblando y salimos corriendo. Se empezó a caer todo lo del anaquel”, expresó otra ciudadana.

El miedo se apoderó de los ciudadanos

Un cliente comentó lo siguiente: “Estaba con mi familia haciendo mercado, cuando empezamos a sentir que el piso se movía. Fue un susto muy grande y afortunadamente fue corto. Estamos en la calle esperando que no haya réplicas”.

Las autoridades venezolanas se encuentran rescatando a las personas que quedaron atrapadas en los escombros. Con corte a las 7:00 p.m., hora Colombia, no se tiene balance de lesionados y fallecidos.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (de un centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, expresó Heidi Romero, una comerciante, en diálogo con AFP.

Los ciudadanos afirmaron que hubo escaleras que se desprendieron y el techo cayó en varios edificios.