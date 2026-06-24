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VIDEO | Adulto mayor conmovió a todos al salvar a sus dos perros durante el fuerte terremoto en Venezuela

Las imágenes fueron captadas durante las evacuaciones tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado en Venezuela.

Valentina Bernal

junio 24 de 2026
06:39 p. m.
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El fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió a Venezuela durante la tarde de este 24 de junio de 2026 dejó imágenes de angustia y evacuaciones entre los habitantes de distintas zonas del país.

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Mientras cientos de personas abandonaban edificios y buscaban lugares seguros, una grabación realizada por uno de los ciudadanos que se encontraba en medio de la emergencia captó varios momentos que reflejan el impacto del movimiento telúrico.

Entre las imágenes quedaron registrados abrazos entre familiares, gritos de desesperación, estructuras afectadas y el afán de quienes intentaban alejarse de las zonas de riesgo. Sin embargo, una escena terminó llamando la atención de miles de personas.

Se conocieron videos de las afectaciones tras el terremoto en Venezuela

El video registra varios de los momentos que se vivieron tras el terremoto.

En las imágenes se observa a grupos de personas saliendo de edificios, familias reuniéndose en medio de la incertidumbre y ciudadanos intentando comprender la magnitud de lo ocurrido.

La grabación también muestra estructuras con visibles afectaciones. Uno de los edificios enfocados en el video aparece con una importante pérdida de parte de su estructura, situación que llevó a que varias personas intentaran evacuar lo más rápido posible.

Los gritos y la confusión se mezclan con la preocupación de quienes buscaban ponerse a salvo tras el fuerte movimiento de tierra.

Adulto mayor no abandonó a sus perros y los cargó en medio del fuerte terremoto en Venezuela

Mientras decenas de personas abandonaban el lugar, captaron a un hombre, al parecer un adulto mayor, que realizaba un enorme esfuerzo para evacuar junto a sus mascotas.

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Las imágenes muestran cómo cargaba en sus brazos a dos perros mientras avanzaba entre las personas que intentaban salir de la zona afectada.

Su objetivo era asegurarse de que ninguno de sus animales quedara expuesto a las posibles consecuencias de la emergencia.

¿Por qué el sismo también se sintió en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que tanto Colombia como Venezuela se encuentran en una región con importante actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas.

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Por esa razón, el movimiento fue reportado por ciudadanos de distintos departamentos del país, especialmente en la región Caribe, el nororiente colombiano y otras zonas del territorio nacional.

Las autoridades también indicaron que existe la posibilidad de que se registren réplicas durante las próximas horas o días, un fenómeno considerado normal dentro del proceso de reajuste geológico posterior a un terremoto de esta magnitud.

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