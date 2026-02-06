Democracia o la nada… ¡No es más!

Lo que vimos ayer es apenas la cuota inicial del enredo que se nos viene si la segunda vuelta no se resuelve por goleada. Es lamentable, mezquino y tremendamente inconstitucional que el empleado número uno de los colombianos, cuya función principal es defender, promover y acatar la democracia, incluso la misma que lo eligió, pretenda cuestionarla porque sus fichas no se mueven como él quiere.

Colombia hoy en día, tiene uno de los sistemas electorales más robustos del mundo. Pocos países pueden darse el lujo de tener resultados previos a minutos del cierre de las mesas de votación. La mala maña de la trampa, los enredos, y las rarezas de los relatos construidos con antelación, no deben hacer mella en algo que también funcionó tristemente para elegirlos a ellos y con votos de los cuales aún no se dan luces.

Sin embargo, el pueblo lo respetó e incluso estando en el lado totalmente contrario a esa corriente, todos defendimos cada mensaje para que Gustavo Petro ocupara el cargo hasta el 7 de agosto del presente año, sin importar qué tanto miedo le ha provocado este gobierno a las inversiones, a los empresarios, a los deportistas, a la misma oposición, etc.

Es vergonzoso cómo este político, que ha sido elegido en diferentes cargos con esta misma democracia, lleve meses inventándose un relato para poder cuestionar un resultado que no le favorezca a su candidato, abiertamente cantado a pesar de que la Constitución y las reglas le indiquen que no puede hacerlo.

Gustavo Petro, contratado para defender a todos los colombianos sin importar su pensamiento y defender la constitución, no ha cumplido sus dos funciones principales y contrario a éstas, se ha dedicado a dividir, sembrar dudas y promover la idea de la confrontación constante, que infortunadamente ha terminado en muy lamentables pérdidas de vidas como la del excandidato presidencial Miguel Uribe.

Hoy el panorama no es nada fácil, se ha escalado el discurso, de lado y lado, a los límites más candentes de la confrontación editorial y el perfilamiento. La sociedad civil, alejada de las pasiones naturales de la política, quiere ver qué el país mejore y se recupere de este vergonzoso atraso de más de 30 años, pero no puede ser a las malas; y claro que debe existir un orden riguroso y sin clemencia, pero para los que han hecho las cosas mal.

Ese mismo rigor debe existir para extraditar a quién toque, encarcelar a quien lo merece, castigar al que se deba, pero también promover y resarcir los derechos de quienes han obrado bien y decentemente; Los empresarios, los deportistas, los emprendedores, y tantos profesionales que hoy andan haciendo domicilios mientras Juliana Guerrero firma actas de posesión.

No es un panorama fácil. Petro nunca entendió a más de la mitad del país que le aterra su idea. Nunca ha gobernado para todos, nunca ha defendido la constitución, y nunca ha promovido la democracia. Esta contienda ya hoy está en el terreno donde mejor se comportan: el caos, y con la diferencia enorme que ahora lo que nos estamos jugando es la decisión de defender, o perder indefinidamente nuestra democracia.