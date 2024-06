Lo más injusto de nuestra justicia

A diario en Colombia somos testigos de un sinnúmero de injusticias y excesos que vergonzosamente no castiga con rigor nuestra propia justicia, como siempre, carente de seriedad para, además de indignarse, tomar cartas y acabar con determinación cada acto reprochable que padecemos minuto a minuto.

Desde hurtos y raponeos, olvidados en la libertad que nuestra justicia regala a las 24 horas, hasta los veredictos de casa por cárcel a los maltratadores de las mujeres que hacen las denuncias, los colombianos somos testigos impotentes de la más cruel red de omisiones, auspiciadas por la misma justicia interpretativa, diseñada para debatir entre abogados y no para establecer las condenas merecidas para la equivalencia de los delitos.

Las denuncias de mujeres asesinadas por su pareja solo generan la indignación de esta misma justicia cuando finalmente el desenlace es fatal; las centenares de denuncias de acoso a los niños en los colegios parecen generar escozor cuando el propio niño se quita la vida en medio de las omisiones y silencio frente a sus llamados desesperados; a pesar de los titulares de la corrupción desaforada, nuestra justicia solo parece tener un taxímetro encendido para calcular de cuánto son los desfalcos, pero ni se recuperan, ni se condenan de por vida.

Y es que no es una respuesta válida que nuestro aparato legal está saturado por delitos que no son delitos, y que dejando de llamar delitos a los temas menores, finalmente la ley podrá encargarse de los temas “serios”. Nada más vergonzoso y cruel que justamente eso, normalizar los “pequeños delitos”, para ver si al fin se pueden hacer cargo de los más despiadados crímenes que la sociedad entera ha visto pasar por sus ojos, sin respuesta alguna.

Alguna vez se han preguntado ¿por qué una bestia con respiración inmerecida como Garavito violó y asesinó a más de 200 niños?, ¿por qué un corrupto no roba una sola vez, sino que sigue y sigue sin parar y sin pena alguna?, ¿por qué hay ex alcaldes cuestionados con desfalcos millonarios, denuncias de tercerizaciones y desviaciones de recursos, tan tranquilos y campantes mientras hacen mercado en Miami?

Es que hay congresistas que salen en videos insultando y maltratando a la fuerza pública, borrachos y orinados; hay activistas cuya única propuesta es “quemar” a detractores; hay “hinchas” de fútbol que agreden a niños y matan a personas; hay proxenetas de niñas menores; hay terrorismo y extorción desde las propias cárceles y acá no pasa nada, todos amparados en un vencimiento de términos que les cae al dedo como la tabla de salvación más indecente y despiadada para los que sufren por estos delitos. La cachetada máxima de la propia justicia a las víctimas.

Ya es tiempo que nuestra justicia agarre peso y con la misma seriedad que se presta para ser interpretativa, quienes ejercen el control de la misma, resuelvan de forma ejecutiva las condenas ejemplares para tanto criminal farolero. La inteligencia artificial podría ser una buena aliada para evacuar con simpleza cada denuncia. No puede ser tan difícil; robarse un caldo de gallina no puede ser más riguroso en su condena, que 5 billones de corrupción en la UNGRD. Ambos delitos, sin perder el foco sobre eso, y que merecen una condena que no permita repetición.

Basta ya de documentar criminales que asaltan, violan, desfalcan y matan, una y otra vez, mientras seguimos impávidos, soñando que nuestra justicia nos cuide y se porte a la altura de un país condenado a la creatividad de los hampones a los que les hacen camisetas y tours turísticos como si nuestra historia les debiera algo.