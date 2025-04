La voz joven en un país polarizado: una nueva oportunidad para el futuro

En un país como el nuestro, donde la polarización política ha llegado a niveles extremos, es cada vez más urgente escuchar las voces de quienes, aunque no siempre son protagonistas en los grandes escenarios, tienen la capacidad de generar un verdadero cambio: los jóvenes.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales, resulta crucial darles un espacio a las nuevas generaciones para que no solo expresen sus inquietudes, sino para que participen activamente en la construcción del futuro de nuestra nación.

Los jóvenes no solo hablan de su presente, sino del futuro. Son ellos quienes, con preguntas disruptivas, con visiones diferentes, están replanteando las formas tradicionales de hacer política. Es fundamental que los líderes políticos, periodistas y ciudadanos en general, escuchemos esas voces, ya que representan una mirada fresca que desafía el statu quo. En lugar de seguir anclados en las mismas narrativas de siempre, es el momento de abrir espacio a quienes tienen la capacidad de pensar fuera de los límites establecidos.

Un ejemplo claro de este tipo de interacción está en el programa de Noticias RCN, "Parchando con los jóvenes". Todos los jueves, en la aplicación de este medio, este espacio se convierte en un lugar de encuentro donde jóvenes de diversas partes del país pueden debatir, compartir ideas y, lo más importante, hacerlo de una manera respetuosa. Sin peleas, sin gritos, sino con un diálogo genuino que refleja lo que muchos consideran la política del futuro: una en la que el respeto por la opinión del otro predomina sobre las confrontaciones vacías. Este programa ha demostrado que es posible generar un debate productivo, donde se escuchan propuestas y se analizan ideas, sin caer en los juegos de poder o en las descalificaciones.

Lo que es aún más interesante es que este espacio está al alcance de todos. Cualquier persona puede acceder a través de las redes sociales, interactuar, hacer preguntas y expresar su opinión. Este tipo de iniciativas deberían replicarse en todos los medios de comunicación, no solo en canales de televisión, sino también en emisoras, plataformas digitales y otros espacios de influencia. Los jóvenes tienen el derecho y la responsabilidad de participar en la conversación política, de hacer preguntas difíciles y, sobre todo, de exigir que se cumplan las promesas de campaña, tanto de los gobiernos locales como nacionales.

Es hora de dejar atrás el modelo de una política dominada por figuras tradicionales que ya no representan la diversidad de la sociedad actual. Los jóvenes no solo deben ser los receptores de los cambios, sino los protagonistas activos. Los movimientos juveniles deben ganar protagonismo, no solo en las calles, sino también en el Congreso, en los espacios de toma de decisiones, en los lugares donde se decide el futuro del país.

El país está llamado a transformarse, y esa transformación debe pasar por la inclusión de las nuevas generaciones en los procesos democráticos. Los jóvenes tienen una visión distinta, una energía renovadora y, sobre todo, una capacidad única para movilizarse por el cambio. Ya no podemos permitirnos seguir ignorando sus voces. Es hora de que todos los sectores de la sociedad, especialmente los medios de comunicación y los líderes políticos, apoyemos a los jóvenes que desean expresar sus opiniones, que quieren ser escuchados y que están dispuestos a trabajar por un futuro diferente.

No podemos quedarnos atrás. Es el momento de escuchar a los jóvenes, de darles el protagonismo que merecen y de fomentar un país donde la diversidad de pensamientos sea la que marque el rumbo hacia el cambio. A ellos les pertenece la palabra, y con ellos, el futuro.