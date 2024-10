Casus belli

Irán es una república islámica desde la revolución de 1979. El sistema que gobierna al país está construido para frenar cualquier alternativa de cambio real y la figura del líder supremo se destaca por encima de todos en esta república teocrática.

Israel es la única democracia del medio oriente y es el único país donde todos los ciudadanos tienen derechos. En Israel no se persigue a la mujer que muestra su cabello o a quien tiene una sexualidad distinta a las que "aprueban" los líderes.

Los líderes iraníes han declarado su intención de borrar a Israel del mapa y para lograr eso han financiado a Hamas, a Hezbollah, a la Yihad Islámica, a los Houties y a Milicias Islámicas en Irak. Hoy Israel está bajo ataque por cada uno de estos grupos e incluso desde el mismo Irán, está peleando una guerra que no inició, una guerra por su supervivencia. Una guerra que empezó con el ataque terrorista del 7 de octubre por parte de Hamas, una de las marionetas de Irán.

Mientras Israel se defiende, como en todas las guerras, lamentablemente hay víctimas inocentes. A pesar de los esfuerzos de Israel por evitar o minimizar las víctimas civiles, siempre las va a haber. Estos hechos generan fuertes críticas contra Israel.

Cuando alguien publica una foto de un bebé palestino muerto como resultado no deseado de un bombardeo israelí, duele. A todos nos duele. Pero parece a muchos les duele ese bebé mientras que cuando bebés judíos fueron degollados por los miembros de Hamás, no les dolió. Es como si la sangre judía no importa. ¿Acaso la muerte de un bebé palestino debe causar rechazo y la de un bebe judío, no?

Cuando alguien pregunta la diferencia entre las dos muertes, podría decir que la muerte de un niño palestino en un bombardeo es un hecho totalmente lamentable, pero no deseado e inevitable como resultado de un bombardeo, mientras que la muerte de un niño judío apuñalado es un hecho deliberado, con sevicia. Son dos cosas completamente distintas. Y esa es la esencia de la civilización es tener la capacidad para distinguir entre esas dos cosas.

Irán lanzó un ataque deliberado contra población civil que obligó a 10 millones de personas a correr a los refugios. Cuando Israel va a bombardear, avisa con panfletos, mensajes a los celulares del sector, y con una técnica conocida como "golpe en el tejado" o "roof knocking" para advertir a los civiles antes de un bombardeo. Esta técnica consiste en disparar un proyectil pequeño y menos destructivo antes de un ataque con misiles o bombas. Este "golpe" sirve como advertencia para que los ocupantes evacuen el edificio.

En la mayoría de los casos en los que hay víctimas a pesar de esto, es cuando los grupos terroristas están utilizando a los civiles de escudos.

Israel hoy tiene casus belli contra Irán, tiene la justificación para lanzar contra Irán el ataque contra su infraestructura esencial que seguramente por años ha sido planeado y perfeccionado. Seguramente Israel no se va a hacer esperar mucho tiempo.