No presidente, nosotros no somos asesinos

Nosotros no somos asesinos. Asesinos son los que matan soldados, como alias Firu señalado de instalar un campo minado en Valdivia y causar la muerte de seis militares. O alias Boyaco o alias Oliver. Esos, que usted nombró como “gestores de paz”, esos sí que son asesinos. Pero ¿llamarnos asesinos a nosotros solo porque gritamos “Fuera Petro”?

La estigmatización que hace el presidente (así, con minúsculas) es demencial. Señalar de asesinos a ciudadanos que protestan pacíficamente. Mientras que en 2021 Gustavo Petro apoyaba a los integrantes de la primera línea que hicieron de la violencia y el vandalismo su forma de protestar. Y no solo apoyó, también ayudó a difundir sus acciones y su alfil Gustavo bolívar incluso recogió dinero para patrocinarlos.

No señor presidente, no somos asesinos por gritar “Fuera Petro”, así usted se sienta ofendido por su baja aceptación o por haber entendido que perdió la calle. Entiendo que su ego, enorme, se ve golpeado con cada Fuera Petro, pero de intento de asesinato por ego roto, no nos puede acusar.

Yo entiendo, señor presidente, que usted quisiera criminalizar a la oposición y a las manifestaciones de protesta en su contra, algo así como crear el “delito de protesta con tentativa de restregarle el rechazo ciudadano en la cara”. Entiendo su disgusto cuando la gente protesta por la escasez de medicamentos o que protesten los transportadores por el aumento del ACPM y su doble discurso, o que protesten la ciudadanía porque usted insinúa que son unas prostitutas las periodistas valientes que han destapado grandes escándalos de corrupción. Entiendo que no le guste que le lleven la contraria; pero señor presidente es que, para su pesar, Colombia todavía es una democracia.

Con el correr de los días el presidente se ve desdibujado, gritando a diestra y siniestra que hay planes para desestabilizar el gobierno o planes de golpes de estado y hasta planes de magnicidio. Y así como arrecian sus demenciales señalamientos contra periodistas, magistrados, opositores y ciudadanos que demuestran su inconformismo, así mismo arrecian las calumnias y los insultos en las redes sociales por parte de sus más fieles seguidores contra quienes no están de acuerdo con usted.

¿Qué pasó con el opositor Gustavo Petro que decía defender la constitución, la protesta ciudadana, los derechos humanos? Parece que ese Gustavo Petro, nunca existió. Se quitó la careta y dejo ver, a quienes no lo creían, su cara de tirano.

El apoyo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro a pesar del evidente resultado de las elecciones y la respuesta de Maduro que inició desde ignorar los resultados y declararse vencedor sin mostrar las actas y llegó hasta a obligar al exilio a Edmundo González, pasando por la detención arbitraria de testigos electorales y miembros de la campaña de González, muestra al presidente de Colombia del lado equivocado en la historia, y no por primera vez.

Yo creo que Colombia debe caminar hacia una legislación que no permita que nadie que perteneció a grupos que mataban a quienes pensaban distinto, tenga el derecho a ser elegido a cargos populares. Otro ser destructor como Gustavo Petro, no puede llegar a la presidencia. Y mucho menos, quedarse en ella.