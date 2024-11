Más allá de la automatización: La IA generativa redefine el retail colombiano a la medida

La disrupción digital ha transformado el panorama del mundo del retail de manera inimaginable hace tan solo unos años. En este nuevo escenario, la Inteligencia Artificial Generativa emerge como un faro de posibilidades para las grandes cadenas y minoristas, ofreciéndoles herramientas para optimizar sus operaciones y revolucionar la experiencia del cliente.

Desde la personalización a medida hasta el análisis predictivo, la IA Generativa se está integrando en soluciones que permiten a las empresas no solo comprender mejor a sus clientes, sino también anticiparse a sus necesidades y deseos, abriendo así un abanico de oportunidades para mejorar la eficiencia, aumentar la rentabilidad y redefinir el futuro del comercio.

Recientemente, Google Cloud, en colaboración con R/GA, realizó un estudio sobre la experiencia de compra y el comportamiento de la infraestructura en 27 de los principales comercios electrónicos de América Latina. El análisis, que recopiló más de 9 millones de datos, tenía como objetivo comprender cómo las empresas están adaptando sus estrategias para satisfacer las necesidades de sus consumidores a lo largo de su recorrido de compra.

Es interesante notar que el 66% de los retailers no mostraron resultados cuando hubo un error tipográfico en la búsqueda, o solo el 7% ofrecen búsquedas por voz o imagen en sus apps, y otros tantos no envían recordatorios de un artículo olvidado en el carrito. Respecto del uso de chatbots, solo el 29% utilizaron lenguaje natural y ninguno comprendió mensajes de audio. Solo uno fue capaz de actuar como asistente de compras. Estos datos evidencian la necesidad de que los retailers inviertan en mejorar la experiencia del usuario, incorporando tecnologías que faciliten la búsqueda, la interacción y la finalización de la compra.

Si bien las cifras evidencian el potencial de la IA generativa para impulsar la competitividad, con un contundente 85% de ejecutivos latinoamericanos que así lo creen, en Colombia, las empresas se encuentran en la búsqueda activa de soluciones innovadoras para optimizar sus operaciones y conectar mejor con sus clientes, lo que convierte al país en un terreno fértil para la aplicación de esta tecnología.

Atraer clientes a las tiendas online ya no es el principal obstáculo, el reto actual reside en ofrecer una experiencia de compra a la altura de las expectativas de usuarios cada vez más digitalizados. La clave está en ofrecer un recorrido fluido y atractivo que abarque múltiples canales y opciones, permitiendo a los usuarios interactuar con los productos y retomar su compra en cualquier momento. La IA generativa, por ejemplo, permite generar contenido visualmente atractivo y asistentes virtuales que brindan una atención más humana y cercana, cautivando al usuario en cada etapa del proceso de compra.

Dado que los clientes, cada vez más sofisticados, comparan precios, consultan opiniones y buscan información online, ¿por qué no facilitarles el proceso? Si la búsqueda de información, la comparación de productos y la comprensión de políticas de devolución son acciones habituales, ¿por qué no integrar asistentes de IA que simplifiquen estas tareas? Podemos pensar en un futuro donde la personalización no tiene límites: clientes diseñando prendas a medida con visualización en tiempo real, y asistentes virtuales que ofrecen consejos de estilo personalizados. La IA generativa hace realidad estas visiones futuristas, brindando soluciones capaces de automatizar tareas repetitivas pero esenciales, optimizando las operaciones y permitiendo a las empresas invertir en innovación y en experiencias de cliente excepcionales.

Juan Pablo Consuegra

Country Manager Google Cloud Colombia