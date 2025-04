Mujer caleña fue esclavizada sexualmente durante 4 meses tras aceptar falsa oferta laboral en España

La trata de personas con fines de explotación sexual es una realidad que sigue afectando a mujeres en Colombia, especialmente a aquellas que buscan oportunidades en el extranjero motivadas por la necesidad económica.

Cali, capital del Valle del Cauca, se ha convertido en una de las ciudades más afectadas por esta problemática.

Según las autoridades, en lo que va del año 2024 ya han sido rescatadas 42 mujeres caleñas víctimas de trata en España.

Una joven madre oriunda de Cali decidió aceptar una oferta laboral que le llegó a través de redes sociales. Le prometieron un trabajo estable en España, buena remuneración y la posibilidad de enviar dinero a su familia, pero todo fue una trampa.

Ella viajó convencida de que estaba tomando la mejor decisión para el futuro de su hijo, incluso, al llegar a Palma de Mallorca, todo parecía en orden durante los primeros días. Pero su situación cambió cuando le quitaron sus papeles, la incomunicaron y fue retenida contra su voluntad.

Me quitaron mis papeles, me quitaron mi medio de comunicación, que era mi celular (...) No sabía cómo estaba mi hijo durante todo ese tiempo.