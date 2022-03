Hacer leña del árbol caído, deporte nacional

El pisotón que le dio el técnico de América de Cali, Juan Carlos Osorio al jugador de Medellín Juan David Mosquera al borde de la cancha del estadio Pascual Guerrero fue muy repudiada en el país.

Las críticas y los cuestionamientos llovieron en forma masiva y en los calificativos más rudos. Si bien es una acción que hay que rechazar tajantemente y que debe recibir su castigo aplicando los reglamentos de la Conmebol, el hacer leña del árbol caído es una tendencia usual en Colombia y el fútbol no puede ser la excepción, se practica el canibalismo sin examinar cuidadosamente la hoja de vida completa y las calidades de quien haya caído en desgracia.

Juan Carlos Osorio es un estudioso del fútbol que tiene su propio estilo, más audaz que otros y no es monedita de oro también por su franqueza, en este orden de ideas me pareció muy ecuánime la declaración del técnico del Independiente Medellín Julio Comesaña, quien expresó que Juan Carlos no está bien, añadió que las presiones propias del fútbol le pueden estar afectando y que debe consultar a un especialista, Comesaña con su inmensa experiencia dejo a un lado las rivalidades que genera el fútbol y pensó como rescatar a un ser humano, que como a todos, alguna vez nos ha pasado, se le fueron las luces en desarrollo del partido América, Medellín