Se busca presidente

Un gran número de colombianos se movilizaron este domingo 21 de abril. Gremios, sindicatos, asociaciones, sectores de derecha, centro y de izquierda levantaron su voz en las calles en reclamo a un Gobierno que llegó con un discurso de unidad, de respeto por la vida y las diferencias, pero que en dos años aún no ha logrado afianzar nada de lo prometido.

Este significativo número de colombianos representa a quienes no están de acuerdo en cómo se está liderando el país, el rumbo que llevamos y el destino que pareciera nos depara. Pero ese inconformismo y ese miedo a esta falta de certeza frente a preguntas como: ¿Para dónde vamos? tienen que convertirse en esa luz que nos guíe hacia dónde queremos llegar.

Claramente esperamos que, en Palacio de Nariño, tanto el presidente como quienes lo rodean, escuchen el mensaje y entiendan que -tal como a diario ellos mismos lo dicen- el pueblo, que es el constituyente primario, está reclamando acciones que permitan al país avanzar. Reformas que mejoren los sistemas, que fortalezcan las instituciones, que permitan equidad, pero a la vez estabilidad para todos.

Lo que me lleva a preguntar: ¿Qué rumbo deben tener estas marchas? y ¿Quién debe ser el capitán de ese barco cuando llegue el momento de hacer el relevo el próximo 7 de agosto de 2026? Es evidente que la voz de quienes salieron a las calles reclama liderazgos serios, sin sesgos, comprometidos con el país, sin luchas de clases, ni odios por unos y otros.

Si bien esperan que el propio presidente los escuche, y sepa responder a estos reclamos; también están advirtiendo que desde ya se está en la búsqueda de un líder que muestre que Colombia puede dar el timonazo y recuperar la senda de crecimiento y de unidad, donde trabajemos todos por un mismo fin: un país equitativo, seguro, rentable, sostenible y los más importante: sin divisiones ni polarizaciones.

Es evidente que el país no quiere caudillos, ni mesías; mucho menos volver a la dinámica de "líderes de barro" que solo buscan "trabajar" por los intereses propios o de unos pocos, por eso vuelvo a preguntar: ¿Quién salvará la patria?

¿Contamos con un líder que sea un buen político, con la capacidad de unir y escuchar a todos los sectores? ¿Hay alguna persona que hoy tenga la preparación técnica y académica, para saber escoger, por ejemplo, ministros y directivos preparados que no lleguen a improvisar? ¿Quién será la persona que tenga el carácter para recuperar la seguridad en los territorios, sin convertirnos en un campo de concentración, pero a la vez, sin desconocer a quienes muestren verdadera voluntad de paz?

Pero también me pregunto: ¿Aprendimos la lección? Porque como colombianos no podemos volver a caer en campañas basadas en mentiras y desde ya debemos empezar a decantar a tanto fulano que cree que por tener cierto reconocimiento puede aspirar a la presidencia.

¡Ser presidente de nuestro país no es cualquier cosa! Y aunque es cierto que constitucionalmente, solo se necesita haber nacido en Colombia y ser mayor de edad para ser presidente, nos corresponde a nosotros empezar a imponer ese estándar de grandeza y experiencia, para que sean verdaderos líderes los que lleguen a disputarse ese puesto.

De la derecha, de la izquierda o del centro, tendrá que salir un buen líder, no un politiquero más, no un improvisador más. Debemos tener como colombianos la capacidad de escoger a un hombre o una mujer que se gane con todos los méritos el título de: presidente de la República de Colombia.

Ya hay algunas hojas de vida sobre la mesa, y como nos gusta a todos cuando vamos a una entrevista de trabajo, es bueno que ellos sepan desde ya que, si no cumplen con los requisitos, mejor no insistan. No sé si usted mientras leía estás líneas, encontró algún candidato que cumpla con los requisitos.