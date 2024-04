La capacidad de usar a todo el mundo como política ancestral

Cada propuesta política hoy está enmarcada desde la carencia para resolver realmente los problemas de una sociedad con un millón de necesidades. Los negros, los viejos, las mujeres y los niños, parecen ser comodines programáticos que pierden su valor cuando son los del contrario.

Las incoherencias políticas al son de la indignación selectiva parecen ser las que marcan la agenda gubernamental a la hora de hacer las propuestas para vender las necesidades, que en últimas, tienden a ser más caprichos camuflados de eufemismos y no proyecciones de beneficio común para toda una sociedad que tiene necesidades en todos los niveles.

La lucha de clases es de las cosas más vergonzosas y “ancestrales” a la hora de activar una semilla belicosa que genere emociones desde las mismas necesidades. Parece ser que a los privilegiados hay que castigarlos y satanizarlos bajo los adjetivos más peyorativos y denigrantes por el simple hecho de pertenecer a una clase a la que el mismo gobierno y sus representantes hoy pertenecen.

Una patología de lo más enfermiza. Los ricos buenos son ellos y los malos los que nos los aplauden. Un atropello editorial que insinúa que todo negro es pobre por el solo hecho de ser negro; las causas de la mujer maltratada solo son relevantes cuando son de la corriente “ancestral”, y la defensa de sus propias omisiones es siempre el eufemismo reactivo de la raza, el sexo o la condición socioeconómica.

Como si hubiésemos perdido el sano derecho a indignarnos, porque la vicepresidenta no ha ejecutado ni el 1% del presupuesto anual del ministerio que le crearon, bajo la infantil respuesta del racismo o el género. Género que no es tenido en cuenta bajo las denuncias por presunto maltrato de algunos de los funcionarios, que salen abrazados en fotos con gente mayor que luego es criticada porque salen a marchar contra el mismo gobierno.

Una cadena de incoherencias que condena, y con razón, las faltas de respeto a la figura del presidente, cuando en el pasado sus propios adeptos faltaban visceralmente al respeto a otros presidentes en el más complaciente silencio selectivo de la moral y el argumento.

Hemos llegado al padecimiento de tener que ver cómo nos quedamos callados con los excesos de Maduro, mientras condenan con rigor las faltas a la democracia en otros países que no son de su corriente. Una maraña orquestada no por la función social de defender a capa y espada a todos los colombianos, sino de graduar de enemigos a los que no están en el comité de aplausos. La incapacidad máxima de reconocer los desaciertos para corregir el camino y aplicar acciones en beneficio de todos.

No es promisorio, de hecho es medio infantil creerlo, pero ojalá el presidente y su equipo entienda en algún momento que si quieren marcar una diferencia histórica, deberían empezar a enderezar el camino promoviendo con rigor la democracia, la coherencia institucional, el respeto por los contrarios y sobre todo el entendimiento constitucional de trabajar por todos, así sean los negros, las mujeres y los viejos que no están en sus nóminas, o en su comité de aplausos.