Comenzó la Copa América y parecemos locales en Estados Unidos, no solo por el nivel futbolístico de la Selección Colombia, sino por la mancha amarilla que ha copado los estadios. En esta oportunidad, el tema no es precisamente el fútbol; se trata de comprender ese fenómeno migratorio de la enorme cantidad de colombianos que se han establecido en el exterior. Son millones, y hay más colombianos en el mundo que en Colombia, y no me refiero a la cantidad.

La migración de colombianos al exterior ha sido histórica y sus causas son de conocimiento público. Estoy seguro de que todos los colombianos tenemos algún familiar o conocido que, por diferentes razones, decidió irse de Colombia a vivir en otro país de forma definitiva. Irse de Colombia suele asociarse con un hecho positivo, un avance en la vida de una persona, y en los peores casos, una salvación. Definitivamente, la decisión de migrar no siempre es la más fácil, pero (aunque sea una opinión impopular) tampoco es la más difícil de tomar.

El éxodo de colombianos en el exterior no solo representa una cifra, sino también la incapacidad del Estado para aprovechar y potencializar su capital humano. La migración de colombianos al exterior representa una fuga de cerebros bastante preocupante y se habla poco sobre esto. De acuerdo con cifras de la Cancillería de Colombia, a corte de 2024, son alrededor de 5.5 millones de colombianos quienes decidieron salir del país indefinidamente para establecerse en otro lugar. Los destinos preferidos son Estados Unidos, España, Ecuador, Canadá, Chile y Argentina. ¿Parece poco? Con esa cantidad, los colombianos en el exterior representarían la segunda ciudad más grande de Colombia en términos poblacionales.

Si esta cifra ya es muy alta, el deseo de emigrar es aún más preocupante. Según una encuesta reciente de CID Gallup, casi el 50% de los colombianos están interesados en dejar el país para migrar a otro donde tengan mayor estabilidad económica. Las cifras son lamentables y reflejan, en gran medida, las preocupaciones de los colombianos por su calidad de vida, la percepción de inseguridad y la inestabilidad política. Para que se logre reducir la cantidad de personas que abandonan el país, se requiere tanto del Estado como de la ciudadanía.

El Estado colombiano y sus gobernantes están encargados de “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz” (y no lo digo yo, lo dice el preámbulo de la Constitución Política de Colombia). Quienes han gobernado Colombia se han visto incapaces de garantizar una calidad de vida que incentive a más colombianos a quedarse en su país. Progresar en Colombia es difícil por diversas barreras sociales y económicas. Además, las políticas que se han impulsado y se siguen impulsando deterioran aún más el desarrollo del potencial humano y empresarial del país. No hay políticas que incentiven a la gente a quedarse en el país; el mismo Estado se ha encargado de complicar las oportunidades para su población. Si encontrar un empleo digno es difícil, crear una empresa es aún más retador.

Sin embargo, culpar de todo al Estado o al gobierno de turno puede ser lo más sencillo. Todos aquellos que conformamos la ciudadanía de Colombia también somos responsables de las decisiones que tomamos y afectan a nuestro país. A Colombia le hace falta patriotismo, sentido de pertenencia, orgullo por lo nuestro, una dosis más elevada de chauvinismo.

Los colombianos (y muchos países de la región) vivimos con un complejo ridículo donde pensamos que todo lo que sea del extranjero es mejor que lo nuestro. No hacemos respetar lo suficiente nuestros símbolos. En lugar de resaltar nuestra naturaleza, cultura o gastronomía, permitimos que el turismo del narco llene las tiendas turísticas de ciudades como Cartagena, Bogotá o Medellín de camisetas y accesorios alusivos al narcotraficante más sanguinario que tuvo el país, un sinsentido absoluto. ¿A ver cuántas tiendas turísticas en Alemania venden camisetas del “Führer”?

Los próximos gobernantes de este país deben preocuparse más por proteger y cuidar el capital humano que hay en cada uno de los colombianos. Cada fuga de cerebros es un golpe duro para el país que va desde lo demográfico hasta lo social, económico, político y cultural. Asimismo, como colombianos, debemos impulsar mucho más el desarrollo de nuestro país; los políticos no lo van a hacer por su presunta “voluntad y buena fe”. Ser más patriotas implica valorar más lo que somos, comprometernos más con ese orgullo que sentimos de ser colombianos para transformar la realidad del país y llegar a una Colombia más colombiana.