La revolución de las tetas

Basados en innumerables estudios clínicos y en estadísticas tomadas de una gran población de pacientes con prótesis, ajenas al organismo y no necesariamente estéticas; aparece hace algunos años la investigación y el estudio del síndrome de ASIA cuya sigla en inglés significa ¨Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants¨ y es básicamente una acción autoinmune o inflamatoria del cuerpo a una sustancia extraña al organismo.

Este concepto se conoce desde hace varios años, sin embargo el término ASIA que abarca varias condiciones es reciente y continúa en investigación.

La alta incidencia en la cirugía plástica y en procedimientos estéticos que involucran prótesis ha alertado tanto a la comunidad médica como a los posibles pacientes afectados en el mundo y el hecho de que se haya convertido en una gran oleada, lo convierte en una tendencia.

Entendamos ahora la diferencia entre tendencia y moda, porque fácilmente y en el uso cotidiano o popular, al hablar a la ligera y espontáneamente se puede caer en apreciaciones inaceptables para muchos sobretodo por el escenario, la audiencia y la forma de expresarlas.



Una tendencia es un estilo o una costumbre que deja una huella en un periodo temporal o lugar y satisface una necesidad humana, diferente de la moda que es una satisfacción momentánea, es seguir una corriente solo por que es popular.

No podemos negar que ante la cantidad de información y casos por el síndrome de ASIA, sí se ha generado una tendencia que ha llevado a miles de pacientes a revisarse, a identificar síntomas y creer o determinar con certeza que pueda estarlo padeciendo y como consecuencia, explantarse. Lo cual no significa que la tendencia sea el motivo por el cual una mujer toma la decisión de someterse a un quirófano.

Cada mujer es un mundo, cada organismo es distinto, las motivaciones de cada quien son infinitas; los padecimientos y dolencias, miedos, frustraciones, gustos personales, síntomas, emociones y formas de pensar, tantos elementos en juego que aquí no hay como comparar, categorizar, o estigmatizar a nadie.

El furor de este avance de la ciencia se dio desde la década de los 60 y con el tiempo, la investigación y el desarrollo posicionaron cada vez más en el mundo la mamoplastia de aumento, por supuesto en su momento también se convirtió en una tendencia.

Las épocas han cambiado y hemos llegado a una etapa y nuevas generaciones donde prima lo natural, el bienestar emocional y físico, la conciencia frente a todo. Pero no por esto podemos desconocer que vivimos otras décadas y otras épocas donde otras generaciones también disfrutaban con la estética de la mujer con mayor volumen y curvas, lo cual ahora no podemos satanizar por como pensamos en la actualidad o juzgarnos y latigarnos nosotras mismas por haber sido parte de ello.

En principio, y bajo condiciones normales, creería que nadie nos obligó a implantarnos prótesis, ¿la presión social? ¿los estereotipos? ¿Y quién es la que quiere verse como alguien más? ¿dónde está la personalidad de cada quién? ¿entonces la culpa es de quién?. Si recurrimos como causa a las inseguridades de la adolescencia, estas son inherentes al ser humano, es una etapa en que la personalidad esta buscando su cause y es el momento en que tomamos decisiones con las que tal vez no nos sintamos cómodos después, pero nuevamente la elección fue nuestra.

Mujeres que hoy somos tan fuertes y empoderadas y que no ¨lloramos y facturamos¨ ¿es posible que hayamos sido tan débiles mentalmente o de carácter en otras épocas como para entrar a un quirófano, que nos intuben, nos anestesien, obligadas por una presión social y unos estereotipos? No, me lo creo. No le echemos la culpa de nuestros gustos, motivaciones y deseos a la sociedad, asumamos nuestras decisiones.

Siempre he visto mujeres preciosas talla 30 o 32, delicadas, estilizadas, elegantes y femeninas, definitivamente no considero que la talla de nuestra copa esté ligada a nuestra feminidad. La feminidad es algo mucho más profundo, hermoso y complejo que se ve reflejado en nuestros actos, nuestro trato, nuestros movimientos, nuestras palabras.

He leído comentarios por estos días tan radicales como respetables, pero que no comparto en lo personal. Comentarios como ¨me explanté y ahora soy libre, me siento libre¨, ¨perdono a mí yo del pasado por haberle hecho esto a mi cuerpo¨ ¿tanto así? ¿Por qué nos damos tan duro, por vivir cada época como la hemos querido vivir?. No entiendo porque un par de prótesis pueden hacer sentir a alguien encadenada, entonces mujeres con reconstrucción y prótesis sobrevivientes de cáncer de seno, ¿deben sentirse así? ¿menos libres?.

¨Un cuerpo extraño en mi cuerpo, algo ajeno a mí, bueno pues existen implantes oculares, auditivos, prótesis para las extremidades, válvulas para el corazón…¿y entonces el corazón ya nos es mío? ¿Ya no son mis sentimientos?

Y con esto no quiero meterme con las ideas y sentimientos de nadie porque como digo son respetables, y reitero cada una de nosotras es un universo; lo que si pienso es que estamos viviendo una época donde sobre reaccionamos y exageramos ante todo. Alguien lanza una opinión y lo queman en la hoguera, todos estamos como de cristal, dándole duro a nuestro adulto de hoy y atormentados por lo que le hemos hecho a nuestra niña del ayer, ¡por favor¡, si hablamos de tanto poder femenino, tanta valentía y tanta verraquera, no nos quebremos ante discusiones tan pendejas, que esta fortaleza sea real desde nuestro interior y afrontemos la vida, la adversidad y la felicidad con verdadera gallardía. Nuestro poder femenino no está en un par de mamas, está en respetar a la que las quiera tener y a la que no las quiera también y que ambas manden la tal presión social de los 80s, 90´s y también la de este siglo … pal´carajo.

Nota final, con respecto a nuestras hijas, niñas de nuestro entorno, a las niñas de hoy; formemos niñas con carácter y no llenas de temores, pasémosles seguridad y no nuestros propios miedos. Hablémosles con la información completa, con argumentos y valores para que las decisiones que tomen hoy, en lo posible, las hagan sentir cómodas mañana, que el camino vivido por nosotras no sea en vano y deje en ellas aprendizajes.

@MafeNaviaC

Periodista y presentadora