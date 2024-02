En busca de un “Bukele colombiano”. El pasado 4 de febrero Nayib Bukele se convirtió en el presidente más votado en la historia de El Salvador luego de lograr capitalizar más del 85% de los votos. La votación arrolladora del mandatario y líder del Partido Político Nuevas Ideas se vio reflejada también en su lista de diputados al Congreso. Nuevas Ideas alcanzó 58 de 60 curules posibles en el legislativo, anulando así cualquier contrapeso o intento de oposición. Sin duda, estas elecciones representan un suceso histórico en las elecciones democráticas por la amplia votación del nuevamente presidente salvadoreño frente a sus opositores, puesto que el candidato que más votos sacó después de Bukele, fue Manuel Flores que logró llegar a un 7% de la votación.

¿Su política de seguridad es percibida como un éxito? Sí. ¿Fue controversial la forma de gobernar de Bukele en sus primeros cuatro años? Sin duda. ¿Hubo inocentes detenidos en medio de los operativos contra las Maras? Muy seguramente. ¿Las personas quieren gobiernos que les den resultados rápidos y palpables? Definitivamente. Se puede cuestionar cada aspecto de gobernabilidad transparente de Nayib Bukele, pero ya tiene suficientes detractores. En esta columna quiero enfocarme en el sentimiento que se ve reflejado en las redes sociales y en conversaciones cotidianas donde muchos señalan que Colombia necesita un Bukele para solucionar los problemas, especialmente la seguridad, problemática queningún mandatario ha logrado solucionar.

Es un sentimiento totalmente válido porque mientras que nuestro mandatario discute con cuentas falsas en la red social X, habla sin pruebas contundentes de que están gestando un golpe de Estado en su contra, y contrata encuestas para lavar la cara de su inoperante gobierno, la gente cada día está más y más cansada de las excusas y quieren ver cambios palpables, que no se queden solo en el discurso.

De acuerdo con Toro Digital, ante la victoria aplastante de Nayib Bukele, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. En Colombia la mayoría de los comentarios fueron positivos frente a su reelección y comparando su gestión con la del mandatario Gustavo Petro a forma de crítica. Por su parte, algunos usuarios cuestionaron la reelección de Bukele señalando que está acabando con la democracia de su país. No obstante, algo indiscutible es que la gestión de Bukele ha logrado posicionar a El Salvador en las conversaciones de la política mundial, tal vez como nunca en su historia. Es un país realmente pequeño, del cual se hablaba muy poco, pero el fenómeno de Bukele ha tenido tal impacto que volvió a poner su país en el mapa. (Link de la imagen: https://www.instagram.com/p/C2-p6AVp_6j/?img_index=2)

Cuando las personas hablan de un “Bukele colombiano”, espero que hagan referencia a la crisis de liderazgos políticos que hay en el país y que se necesita un líder con las capacidades que ha demostrado el salvadoreño. Porque tampoco es correcto pensar que los problemas de Colombia, un país bien distinto a El Salvador, se van a solucionar disfrazando a un político de Bukele. Colombia no tiene un Bukele, y ojalá que ningún político intente retratarse en el salvadoreño, porque no hay nada más lamentable que un político que no tiene identidad propia. El ejemplo de Bukele nos debe direccionar especialmente para encontrar figuras políticas que puedan ejercer un liderazgo que no se quede en los discursos populistas que juegan con las preocupaciones de la gente y venden utopías.

Por lo pronto, insisto en que como colombianos debemos encontrar líderes íntegros, coherentes y capaces de ejercer la política con seriedad. Porque nos ha venido pasando que entre más encantador suena el discurso, más vacío es su contenido. Primero prometieron seguridad y quedó a medias, luego prometieron paz y quedó en impunidad, ahora prometen vivir sabroso y los únicos que la están pasando mejor son ellos. Todo esto, porque al final del día es una cuestión de poder. Falta camino para el 2026, pero está más cerca de lo que pensamos. Por el momento,concuerdo completamente con la postura del estratega político colombiano, Augusto Reyes cuando señala que en Colombia no se ve “ni por las curvas” un líder político con las características de Bukele. Ojalá en el 2026 por fin Colombia no tenga que elegir entre lo menos malo y podamos tener grandes candidaturas en nuestra democracia.

@juancarbolivar

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública.

Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña.

Director de Gobierna Consultoría Estratégica.