1, 2, 3 por Bogotá que está detrás de la inseguridad

La “blanca estrella que alumbra en los Andes”, repleta de riquezas, multiculturalidad e historia, ha visto ‘oscurecer’ parcialmente su luz, poco a poco, azotada por un mal que se resiste a irse, que viene y va a su antojo por toda la ciudad.

Ya hemos visto todo tipo de casos, y en algunos ya no sorprende, solo indigna a quienes de sol a sol luchamos por un futuro estable. Nadie se salva, no distingue género, edad, origen ni profesión. Es cruel y despiadado.

Es probable que algunas veces a la semana escuchemos de algún cercano esas historias de “me robaron”, o los veamos en las noticias y redes sociales, donde cada vez más toman protagonismo aquellas denuncias.

Y es razonable entender que no es un mal que se vaya a extirpar de un día para otro, como por arte de magia, pero lo es aún más comprender la ira e impotencia de las víctimas cuando aquellos que no solo arrebataron sus pertenencias, sino también su tranquilidad, no pagan consecuencia alguna por sus crímenes.

Las estadísticas suben y bajan, mientras la sensación de inseguridad se mantiene. Sabemos también que la responsabilidad no es de una única persona, es decir, combatir el crimen es un trabajo estrecho entre Alcaldía, fuerza pública, la justicia y la misma comunidad, cuya denuncia es imprescindible.

Entre tantos crímenes, son varios los casos de reincidencia. Delincuentes con anotaciones siguen haciendo de las suyas en las calles. ¿por qué están libres? Es la pregunta de muchos.

Como bogotano me pregunto entonces, ¿cuál es la estrategia correcta para combatir la inseguridad?, ¿cómo lograr que los índices, independientemente del alcalde o alcaldesa de turno, se reduzcan sostenidamente?

Al salir a la calle, en ocasiones imagino lo bonito que debe ser poder tener el celular en la mano sin temor a que nos lo roben, en olvidar la sensación de intranquilidad a cualquier hora, en dejar atrás eso de estar siempre a la defensiva.

Ay… “Bogotá, Bogotá, Bogotá”.