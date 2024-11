La Selección Colombia se volvió 'Lermadependiente'

El mediocampo de la Selección Colombia se vio mal en los partidos contra Uruguay y Ecuador. Juan Camilo Portilla, quien solo había jugado un minuto con la 'tricolor' antes de esta doble fecha, hizo lo que pudo para suplir la ausencia de Jefferson Lerma, y aunque no lo hizo mal, su desempeño fue insuficiente. Por su parte, a Richard Ríos se le notó desorganizado, Jhon Arias no logró ocupar los espacios necesarios y los creativos no aportaron mucho en labores defensivas.

Colombia se ha vuelto ‘Lermadependiente’. El volante de El Cerrito impone el orden en la mitad de la cancha y genera seguridad para los centrales, quienes estuvieron imprecisos y vulnerables sin el jugador del Crystal Palace en el campo. Lerma también suplía una gran cantidad de balones a quien estuviera ejerciendo el rol de ‘10’, generando dinamismo y estableciendo un ritmo que no se vio ni en el segundo tiempo de Montevideo ni a lo largo del partido en Barranquilla.

La sola presencia de Lerma es determinante para el desarrollo de un partido. Tanto Marcelo Bielsa como Sebastián Becaccece entendieron que, para vencer a Colombia, debían explotar el vacío que dejó el vallecaucano, y ambos lo lograron a su manera.

¿Recuerdan ese 'mano a mano' que Camilo Vargas le atajó a Maximiliano Araújo? Es un claro ejemplo de la desconcentración que padece la ‘tricolor’ sin Jefferson. Los tres volantes cometieron un error en una salida desbalanceada, lo que obligó a Dávinson Sánchez a frenar el contragolpe. Uruguay llegó con facilidad, y esa situación se repitió a lo largo de estas dos fechas.

Jefferson Lerma se había perdido los primeros duelos contra Uruguay y Ecuador

Curiosamente, Lerma tampoco estuvo presente en los primeros duelos contra Uruguay y Ecuador. En el primero de ellos, la ‘celeste’ nos anotó dos goles en Barranquilla. El segundo fue igualmente doloroso al de Manuel Ugarte en el Centenario. En ese partido, Matheus Uribe y Wilmar Barrios formaron el eje, pero no tuvieron su mejor desempeño defensivo (Uribe anotó ese día).

En Quito, el partido terminó en empate 0-0, con Uribe acompañado por Kevin Castaño. Ecuador remató 11 veces, y el mediocampo ‘cafetero’ se vio flojo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Néstor Lorenzo debe consolidar una dupla alterna que garantice el orden y la seguridad en la mitad de la cancha. Portilla demostró que está listo para asumir ese rol, pero necesita estar en sintonía con sus compañeros. Improvisamos mucho contra rivales peligrosos y directos.