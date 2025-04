Senador criticó por 25 horas a Trump estando de pie y sin ir al baño: rompió récord

En el Senado de Estados Unidos ocurrió un hecho histórico. Un senador estuvo por más de 24 horas criticando al presidente Donald Trump.

Recientemente, Trump ha sacudido al planeta luego de imponer aranceles a varios países de mínimo 10%. Algunos como China y Taiwán, tienen valores superiores.

Hace algunos días, hubo un hecho que pasó desapercibido, pero tuvo indirectamente como protagonista a Trump. El pasado 1 de abril, el congresista Cory Booker rompió el récord del discurso más largo en la historia del Senado.

El parlamentario comenzó su intervención a las 7:00 p.m. del lunes 31 de marzo y culminó hasta la noche del día siguiente. Los registros apuntaron que estuvo durante 25 horas y cinco minutos dirigiéndose al Senado.

Anteriormente, el récord lo tuvo Strom Thurmond, quien en 1957 dio un discurso que duró 24 horas y 18 minutos. De manera insólita, Booker no se sentó, ni fue al baño o pidió comida. Además, estuvo de pie todo el tiempo.

Las palabras de Booker se centraron principalmente en cuestionar a Trump. “Nuestras instituciones están siendo atacadas de manera imprudente e inconstitucional, e incluso destituidas”, esta fue una de las frases del senador.

Me pongo de pie porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis. Estos no son tiempos normales en Estados Unidos y no deben ser tratados como tales.