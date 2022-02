Una voz por la vida

Por: María Fernanda Navia C.*

@MafeNaviaC en Twitter

Si algo exacerbó las emociones esta semana y enfrentó en distintos escenarios digitales y presenciales a quienes estaban a favor y en contra de la resolución de la Corte, fue la frase de “hasta la semana 24”. Crueles videos sobre abortos, memes creativos, irónicos o dolorosos alzaron el tono de la controversia.

Los esfuerzos del Estado deberían enfocarse hacia la protección de la población en vulnerabilidad, con especial atención a la población infantil. Su prioridad debería ser la educación en todas sus etapas, áreas y necesidades.

En nuestro país, las penas para violadores, agresores, asesinos de menores y de mujeres, deberían ser las más más drásticas. Dichos actos son irreparables e imperdonables, porque esos delincuentes realmente son quienes no deben tener la oportunidad dentro de la sociedad.

Deberían existir instancias con procesos ágiles, eficaces, sin burocracias ni obstáculos; con personal idóneo estrictamente seleccionado, cuyo criterio garantice llegar a resoluciones y procedimientos en unión con los pacientes y familiares.

No hay justificación que alivie el alma, no hay argumento válido, para aprobar el asesinato de un menor en gestación. ¿Por qué acudir a la salida más “fácil” y matar al que no tiene como defenderse? ¿Por qué no penalizar a estos monstruos y sí penalizar al inocente que aún no nace? ¡Empecemos por esos delincuentes!

Nada es blanco o negro y en este tema hay infinidad de matices. Desde 2006 la legislación colombiana contemplaba tres causales para que una mujer pudiera practicarse un aborto de manera segura: cuando el embarazo fuera resultado de una violación, ante una grave malformación y cuando el embarazo constituyera un riesgo para la salud de la mujer.

Frente a la peor crisis de valores de la historia, el aborto como método de planificación, es a lo que puede estar llevándonos esta despenalización. ¡Esto no es aceptable desde ningún punto de vista!

Claro que deben respetarse los derechos de cada mujer, pues sus historias, su educación, sus contextos y sus necesidades son distintas, pero también hay que respetar la vida de ese ser ya creado y formado, de ese corazón que ya está latiendo y sintiendo desde una temprana etapa. Los congresistas deben buscar el equilibrio entre dos situaciones: el derecho a la vida del ser en gestación y los derechos de la

madre embarazada. No pueden prevalecer los del más fuerte sobre los de quienes no tienen voz. De ahí que todos debamos ser su voz y su defensa.

El tema me toca el alma: mi hija comienza su adolescencia y me dijo con un tono fuerte: “mamá eres una PROVIDA” casi como si me estuviera diciendo “NAZI”. Para ella parecen significar lo mismo, como si dicho apelativo para quienes defendemos y respetamos la vida fuera un grave insulto. No termina de dejar sus muñecas y ya quiere participar en discrepancias sobre el aborto. La multitud de mujeres y niñas manifestándose vestidas de verde y celebrando felices, diciendo “ganamos”, “triunfamos”, me hizo ver que muchas de ellas, así como mi hija, apenas están empezando a vivir y aún no tienen las herramientas suficientes para estar celebrando que la vida de un bebé inocente se pueda ir por una cañería.

Frases cliché que celebran la libertad como “decidir sobre sus cuerpos” para justificar acciones, sin ahondar en su verdadero significado. La libertad tiene límites y uno de ellos es la libertad del otro, en este caso la vida inocente del ser gestado. La vida en comunidad requiere normas y límites. Sin ellas viviríamos en una anarquía total sin entendimiento posible entre nosotros, como está ocurriendo en esta situación donde no nos pondremos de acuerdo.

“Usted habla desde sus privilegios, usted no sabe lo que viven otros”, “muchas mujeres mueren en procedimientos clandestinos”, son algunos de los argumentos del debate en las redes. Aquí hablo desde el respeto por la vida, hablo sobre la priorización de la educación oportuna en salud sexual con información, prevención y protección por parte de autoridades y cuidadores. Urge acompañamiento médico y sicológico antes que optar por lo que debería ser la última instancia, la más difícil, que es acabar con una vida indefensa.

Cuando tenía ocho semanas de mi primer embarazo, me encontraron una masa extraña, que no sabían a dónde pertenecía, si al útero, al ovario, un caso extraño… y un doctor dijo: “fácil, la masa es pequeña, operamos por laparoscopia y listo, ah eso sí, el embarazo puede que se pierda, de lo contrario su vida está en peligro, pues la masa seguirá creciendo y no sabemos qué es” Nunca más volví donde ese doctor.

Afortunadamente di con un médico maravilloso que protegió mi embarazo con su sabiduría ante las más graves dificultades, incluidas las emocionales, porque también perdí mi trabajo. Primero estaba mi hija, su vida. Hoy esa hermosa bebé prematura me dice “Mamá eres una PROVIDA”. Sí Miranda, soy la más orgullosa provida y gracias a eso y a pesar de casi morir por tenerte, he disfrutado los 12 años más hermosos a tu lado y lo volvería a repetir

*Periodista y presentadora.