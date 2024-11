Lo que no te cuentan de las películas de terror

El cine del terror no es de todos los gustos, hay quienes nunca ven este tipo de películas y otros que disfrutan la adrenalina de verlas. Aunque es cierto que, pienso que últimamente es difícil encontrar una buena película de terror, a pesar de que la tecnología avanza y se supone que los efectos especiales mejoran, las películas de miedo ya casi no dan miedo.

Pero volvamos unos años atrás donde por primera vez vi una película de terror. Era muy pequeña, tendría 6 o 7 años y mi mamá siempre ha sido fanática de este género de cine así que veía películas y yo intentando hacerme la valiente, la acompañaba.

Para ese momento la película de terror en tendencia era 'El aro' y se convirtió en todas mis pesadillas una vez la ví, me causaba demasiado terror y años más tarde vi a alguien disfrazado de esto y me generó el mismo horror que la primera vez. Definitivamente no fue buena idea haberla visto tan pequeña.

Sin embargo, esto me generó una curiosidad por el cine de terror y al crecer se volvió en uno de mis planes favoritos.

La abismal diferencia entre el suspenso, terror y gore

Hay quienes piensan que no les gusta el cine del terror y se limitan a todo lo que tiene que ver con el, sin embargo, no solo existe un tipo de terror sino que hay varias categorías para escoger.

El suspenso, por ejemplo, no tiene que ver con espíritus, fantasmas o posesiones diabólicas, son más bien historias que mantienen la tensión y su desenlace es totalmente inesperado.

Aunque si da un poco de miedo al no saber qué esperar, no esta involucrado con sucesos paranormales, que es lo que precisamente muchas personas no quieren ver.

Por otro lado, esta el cine de terror que es el típico que se conoce por involucrar personajes diabólicos, seres sobrenaturales que no tienen buenas intenciones. Estos si tiene que ver con cosas paranormales, de este tipo de cine es de donde han salido personajes icónicos que vemos a menudo en los disfraces de octubre.

Por último podemos hablar del cine gore que es el más pesado en mi opinión y este si definitivamente no es para todo el público. Se trata de películas donde si se habla de eventos paranormales, si hay un personaje diabólico pero sobre todo hay demasiada sangre. Las escenas en las que fallece o asesinan a alguien son demasiado explícitas y esto se vuelve a veces difícil de ver.

La Sustancia, Sonríe 2, No hables con extraños, Terrifier 3

Una vez tengamos claro el tipo de película que nos gusta y preferimos será más sencillo escoger lo que vamos a ver sin arrepentimientos.

Durante octubre se hicieron virales varias películas a través de redes sociales, sus contenidos lograron sorprender dando mucho de qué hablar.

Empecemos por La Sustancia que sin duda fue la más polémica. Me pareció una muy buena filmación, el arte y la ambientación me encantó y se notó mucho el esfuerzo de todas las personas detrás en cada detalles estético de la película, esto también tuvo mucho que ver con que tuviera el impacto que tuvo. El mensaje de la película es contundente, su crítica hacia los estándares de la belleza en las mujeres me pareció increíble.

Sin embargo, es una película que hay que pensar, el espectador no se puede quedar solo con lo que ve sino tiene que ir más allá de las escenas para entender realmente lo que se quiere decir y creo que por eso no mucha gente la entendió o logró ver su potencial.

Sigamos hablando de películas que están muy bien hechas, otra de ellas es 'No hables con extraños', esta es del género de suspenso, muy diferente a la temática y línea de 'La Sustancia' pero también está perfectamente pensada en causar miedo sin necesidad de mostrar una escena aterradora.

Por último, Sonríe 2 y Terrifier 3 hacen parte del cine gore para el que muchos no estamos 100% preparados. Si se han visto Terrifier 1 y 2 seguramente ya saben lo que les espera al ver la 3, por que si, es igual o más sangrienta. Por otro lado, Sonríe 2 me sorprendió demasiado, su primera versión me encantó ya que era la medida perfecta entre el terror y sangre, sin embargo, en esta segunda entrega aumentó su nivel de miedo y sangre haciendo que yo, personalmente, no pudiera acabar de verla.

Dependiendo del tipo de película que disfruten pueden escoger alguna de estas a pesar de que ya haya acabado octubre, siempre es buen momento para ver una película de miedo.