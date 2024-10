¿Qué pasó con la libertad de Venezuela?

Para nadie es un secreto que en este momento vemos en una cuerda floja la esperanza de volver al país que una vez pudimos disfrutar y del que nos obligaron a dejar para poder sobrevivir.

Duele recordar lo felices que fuimos y cómo la tiranía nos obligó a adaptarnos a los peores escenarios.

Para muchos de ustedes la migración, que para nosotros es un desplazamiento forzado, fue lo más difícil; pero detrás de eso hay demasiado sufrimiento, ese mismo que vimos pasar como una película en cámara rápida el día de las elecciones, cuando con el mayor cinismo el régimen anunció que seguiríamos atrapados en la desidia y en una sociedad a la que no pertenecemos.

Todo comenzó con la escasez en medio de las riquezas de un país absolutamente próspero. La situación se fue agudizando con el paso del tiempo, pero nosotros nos fuimos adaptando a que, si hacía falta esto, teníamos aquello.

Recuerdo claramente cuando esto comenzó a salirse de control, ya no había productos de higiene y era todo un desafío lograr conseguir algo tan básico como los productos para el periodo menstrual.

La necesidad se hizo evidente y estalló ese fenómeno del acaparamiento. El que lograba conseguir algunos de esos productos compraba lo que había porque no se sabía cuándo más lo volvería a encontrar. Eso llevó poco a poco a que todos llegáramos al punto de hacer horas y horas de filas interminables para acceder a eso que tanto necesitábamos.

Hoy lo veo desde otra perspectiva y el error fue habernos dejado llevar por el poder del régimen. Nos adaptamos a no tener y a resolver, porque esto último hace parte de nuestra esencia.

La ausencia de esos productos básicos escaló a la falta de comida, a que no pudiéramos comer arepa y muchas otras cosas más. Podíamos tener dinero, pero no había nada para comprar. Las empresas fueron acechadas, expropiadas y no hubo más producción.

Las fronteras estaban cerradas y quedamos en el limbo, sometidos a resolver. Fueron tiempos muy difíciles.

A todo esto, le sumamos la desidia de los servicios públicos, no teníamos luz, tampoco gas y de vez en cuando agua. Tuvimos que adaptarnos a resolver y a cuidar lo que alcanzábamos a tener.

Esta situación se convirtió en una constante a la que nos adaptamos en un abrir y cerrar de ojos. El acostumbrarnos al ritmo que nos llevaba la destrucción de nuestro país a manos del régimen nos hizo tocar fondo, ese que nos obligó a escapar, a huir, y dejarlo todo para poder sobrevivir.

Familias rotas, fechas importantes en soledad y la falta de un abrazo real hoy hace parte de nuestra realidad. Millones de venezolanos seguimos manteniendo la esperanza de regresar a lo que fuimos, pero todo sigue estando en contra y la lucha es cada vez más cuesta arriba.

El mundo entero es testigo de los golpes a los que hemos estado sometidos por tantos años, de las crueles arremetidas del régimen y del fraude de las últimas elecciones donde dejamos claro qué es lo que queremos: LIBERTAD.

En este momento es incierto saber qué pasará. Aunque todo apunta a que seguiremos adaptándonos a lo que hay y que cada vez el panorama es más oscuro, la fe es lo último que se pierde.

Venezuela será libre y volveremos a abrazar a los nuestros, pero no sabemos cuándo. Solo puedo decir que no hay mal que dure 100 años.